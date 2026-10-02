Köyden bordo-mavili yükseliş: Küçükköysporlu Ahmet Cemil Güren Trabzonspor a takımında

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin köklü kulüplerinden Küçükköyspor altyapısında futbola başlayan 18 yaşındaki Ahmet Cemil Güren, Trabzonspor formasıyla önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Genç oyuncu, bordo-mavili ekibin İrlanda temsilcisi Drogheda United ile oynadığı dostluk maçında A takımın ilk 11’inde sahaya çıktı ve kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

drogheda united maçı ve ilk 11 deneyimi:

Trabzonspor ile kardeş kulübü Drogheda United arasındaki dostluk maçında teknik direktör Thomas Reis, genç isimlere fırsat verdi. Maçta Ahmet Cemil Güren, Paul Onuachu, Ozan Tufan, Batista Mendy, Cenk Özkacar ve Benjamin Bouchouari gibi deneyimli futbolcularla aynı ilk 11’de yer alarak A takım düzeyinde ilk resmi sahne deneyimini yaşadı. Karşılaşma İrlanda temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlanırken maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.