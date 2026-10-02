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Kırşehir'de yapılacak Türkiye 3 bant bilardo şampiyonası

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın A, B ve C etapları Kırşehir'de yapılacak; sporcular Neşet Ertaş anısına düzenlenen turnuvalara katılacak.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 13:32

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kırşehir'de yapılacak Türkiye 3 bant bilardo şampiyonası

Kırşehir'de düzenlenecek ulusal etap müsabakaları

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın A, B ve C kategorilerindeki etap müsabakaları Kırşehir'de gerçekleştirilecek. Organizasyon, farklı yaş ve seviye kategorilerinden sporcuları bir araya getirirken kentte bilardo faaliyetlerinin görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

Etapların programı ve kapsamı:

Turnuva kapsamında A Kategorisi 3. ve final etabı, B Kategorisi 2. ve final etabı ile C Kategorisi 2. etap müsabakaları Kırşehir'de yapılacak. Etaplarda yarışacak sporcular, derece elde etmek için bölgesel ve ulusal rakipleriyle mücadele edecekler.

Organizasyon, maç programı ve salon düzenlemeleri ile birlikte sporcuların konaklama ve ulaşım ihtiyaçlarına yönelik koordinasyonla ilerliyor. Yerel kulüpler ve il temsilciliği, müsabakaların sağlıklı yürütülmesi için hazırlıklarını sürdürüyor.

Neşet Ertaş anısına düzenlenecek turnuvalar:

Turnuvaya katılacak sporcular aynı zamanda Neşet Ertaş anısına düzenlenecek çeşitli bilardo etkinliklerine de katılacaklar. Bu etkinlikler şehirdeki spor kültürünü pekiştirmeyi ve bilardonun yaygınlaşmasını amaçlıyor.

Ferdi Aşıroğlu, Bilardo Federasyonu Kırşehir İl Temsilcisi, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Kırşehir, gençleri yetiştiren önemli bir merkez. 1996 yılından bu yana bilardo sporuyla ilgileniyorum. Kırşehir’in genç sporcuların yetiştirilmesi açısından önemli bir konuma sahip. Kırşehir’de oynanan bilardo, Türkiye’de ilk 10 içerisinde gençleri yetiştiriyor ve Türkiye şampiyonalarına sporcu gönderiyoruz. Kırşehir temsili çok önemli. Bilardo herkesin oynayabileceği bir spor dalı. Ekim, Kasım ve Aralık aylarında Neşet Ertaş anısına düzenlenecek turnuvalarla birlikte Türkiye Şampiyonası da Kırşehir’de yapılacak"

Yerel görüşler ve beklentiler:

Cemil Pehlivan ise organizasyonun kent için fırsat olduğuna dikkat çekti: "Türkiye Şampiyonası’nın Kırşehir’de yapılması bizler için büyük bir avantaj. Hem gençlere örnek olunması hem de sporun sevdirilmesi adına önemli. Ailelerin çocuklarını matematiksel gelişimlerine katkı sağlaması açısından bilardoya yönlendirmelerini isteriz"

Yerel temsilciler ve sporcular, organizasyonun Kırşehir'deki altyapı ve genç sporcu gelişimine katkı yapmasını bekliyor. Müsabakalar, bölgedeki bilardo ilgisini canlı tutmanın yanı sıra yeni sporcu profillerinin ortaya çıkmasına da zemin hazırlayacak.

TÜRKİYE 3 BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI’NIN A, B VE C KATEGORİLERİNDEKİ ETAP MÜSABAKALARI, KIRŞEHİR’DE...

TÜRKİYE 3 BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI’NIN A, B VE C KATEGORİLERİNDEKİ ETAP MÜSABAKALARI, KIRŞEHİR’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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