Sürat kargo, Trabzonspor’un kargo destekçiliğini iki sezon daha sürdürecek

Anlaşmanın kapsamı:

Sürat Kargo, geçen sezon başlattığı Trabzonspor sponsorluk ortaklığını resmi törenle iki yıl daha uzattı. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza ile şirket, Bordo-mavili ekibin resmi kargo sponsoru olarak 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarında da takımın kargo süreçlerine destek vermeyi sürdürecek.

İmzayla birlikte Sürat Kargo, Trabzonspor Erkek Futbol A Takımı'nın malzeme, lojistik ve ürün dağıtım süreçlerinde operasyonel destek sağlamaya devam edecek. Kulüple süregelen iş birliği, sahadaki performans kadar arka plandaki hazırlık ve koordinasyonun da önemine vurgu yapıyor.

Sürat Kargo'dan açıklama:

Cem Oğuz iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde, 'Bizim işimizin merkezinde sürat, güven ve doğru zamanda doğru noktada olabilmek var. Geçen yıl başlayan iş birliğimizi sürdürerek Trabzonspor’un ihtiyaç duyduğu kargo süreçlerine deneyimimiz ve operasyon gücümüzle katkı sağlamaya devam edeceğiz. Sahadaki mücadele kadar, o mücadelenin arkasındaki hazırlığın ve koordinasyonun da önemli olduğuna inanıyoruz. Bu iş birliğini, şirketimizin sektördeki birikimini sporun dinamizmiyle buluşturmak açısından değerli buluyoruz' ifadelerini kullandı.

Oğuz ayrıca yatırımlara değinerek, 'Şirket olarak yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Son bir sene içerisinde yaklaşık 20 milyon euroluk yatırımımızla operasyonel kapasitemizi iki katına çıkarırken, hizmet kalitemizi de daha ileri bir seviyeye taşıyoruz. 2026’nın ilk altı ayında pazar payımızı önemli ölçüde artırdık. Bu sonuç, müşterilerimize daha süratli, daha kaliteli ve daha sürdürülebilir bir hizmet sunma hedefimizin önemli bir göstergesi. Sponsoru olmaktan gurur duyduğumuz, Türkiye’nin köklü kulüplerinden Trabzonspor’un gerçekleştirdiği önemli transferleri ve spora yaptığı yatırımları yakından takip ediyoruz. Biz de şirket olarak yaptığımız en iyi işi yapmaya, Türkiye’nin dört bir yanındaki Trabzonspor taraftarlarını kulüplerinin ürünleriyle buluşturmaya devam ediyoruz' dedi.

Kulübün değerlendirmesi:

Sami Karaman, Trabzonspor Genel Sekreteri olarak yapılan uzatmadan memnuniyet duyduklarını belirtti: 'Sürat Kargo ile geçen sezon başlayan iş birliğimizi iki sezon daha sürdürmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Trabzonspor olarak yalnızca sportif başarılarımızla değil, iş dünyasıyla kurduğumuz güçlü ve sürdürülebilir iş birlikleriyle de büyümeyi hedefliyoruz. Bu anlamda şirketin sahip olduğu deneyim, geniş hizmet ağı ve operasyonel gücü, kulübümüzün kargo süreçlerinde önemli bir katkı sağlıyor. İki köklü markanın ortak değerler ve karşılıklı güven temelinde yoluna devam etmesini son derece kıymetli buluyoruz. Önümüzdeki iki sezon boyunca da şirket ile başarılı bir iş birliği içerisinde olacağımıza inanıyor, kendilerine kulübümüze verdikleri destek ve katkı için teşekkür ediyoruz'

Açıklamada ayrıca Sürat Kargo'nun altyapı bilgileri paylaşıldı. Bacacı Yatırım Holding çatısı altında yer alan şirket, 45 yılı aşkın geçmişiyle; 700'den fazla şube, 13 bölge müdürlüğü, 26 aktarma merkezi, 2 binden fazla mobil dağıtım alanı ve binlerce araçtan oluşan filosuyla ülke genelinde hizmet veriyor. Bu yaygın ağ, kulübün ürünlerinin ve malzemelerinin dağıtımında süreklilik ve hız sağlama taahhüdünü destekliyor.

Taraflar, önümüzdeki iki sezon boyunca lojistik ve kargo operasyonlarında iş birliğini derinleştirerek hem saha içi hem saha dışı hazırlıkların etkinliğini artırmayı hedefliyor. İmza töreniyle resmiyet kazanan uzatma, hem kulüp hem de sponsor için uzun vadeli planlamanın bir parçası olarak değerlendiriliyor.

TRABZONSPOR GENEL SEKRETERİ SAMİ KARAMAN VE SÜRAT KARGO GENEL MÜDÜRÜ CEM OĞUZ