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Fenerbahçe hazırlıklarda tempo ve taktik üzerine yoğunlaştı

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı öncesi Can Bartu Tesisleri'nde İsmail Kartal yönetiminde ısınma, 5'e 2 ve taktik çalıştı; yarın Azerbaycan'a gidecek.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 13:26

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Fenerbahçe hazırlıklarda tempo ve taktik üzerine yoğunlaştı

fenerbahçe idman raporu:

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenmanı Teknik Direktör İsmail Kartal yönetti; seans, milli futbolculardan yoksun bir kadroyla gerçekleştirildi.

antrenmanın içeriği:

İdman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından oyuncular iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Seans, taktiksel varyasyonlar ve bireysel maçlarla tamamlandı; çalışma düzeni maç ritmini ve takım uyumunu ön plana aldı.

hazırlık maçı ve yolculuk:

Sarı-lacivertliler, yarın oynanacak hazırlık maçı için Azerbaycan'a hareket edecek ve burada Turan Tovuz PFK ile karşılaşacak. Kulüp programı, hazırlık maçının ardından lig maçına kadar kondisyon ve taktik tekrarlarını sürdürmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 7. HAFTASINDA ÇAYKUR RİZESPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN...

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 7. HAFTASINDA ÇAYKUR RİZESPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI SABAH SAATLERİNDE YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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