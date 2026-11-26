uzman uyarısı: sorun yalnızca estetik değil

Fırat Üniversitesi Hastanesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Serhat Erol, bebeklerde görülen kafatası şekil bozukluklarının sadece görüntü kaygısı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Erken kaynaşan kafatası sütürlerinin, büyüyen beyin üzerinde baskı oluşturabileceği ve bunun gelişimsel komplikasyonlara yol açabileceği konusunda ebeveynleri uyardı.

kraniosinostoz nedir ve nasıl ortaya çıkar:

Bebeklerde kafatası kemikleri arasında, halk dilinde "bıngıldak" olarak bilinen yumuşak dokudan oluşan sütür alanları bulunur. Bu bölgeler normalde bebeğin büyümesiyle kademeli olarak kemikleşerek kapanır. Ancak bazı durumlarda sütürler beklenenden önce kaynaşır ve kafatasının normal büyümesi ile şekillenmesi engellenir. Bunun sonucu olarak kafada farklı ve biçimsiz görünüm ortaya çıkar; tıpta bu tabloya kraniosinostoz adı verilir.

Prof. Dr. Erol, kraniosinostozun görülme sıklığının yaklaşık 2 bin ila 2 bin 500 doğumda bir olduğunu ve erken tanının tedavi başarısı açısından belirleyici olduğunu hatırlattı.

tanı, tedavi ve zamanlama:

Kraniosinostoz tanısı genellikle fizik muayene ile başlar; kafada görülen asimetri, dengesizlik veya bir bölgenin diğerine göre farklı büyümesi aileler tarafından fark edildiğinde çocuk doktoru veya ilgili uzmana başvurulması gerektiğini Erol vurguladı. Tanıyı doğrulamak ve cerrahi planlama için gerekli olduğunda görüntüleme yöntemleri kullanılır.

Erken teşhis tedavi başarısı için kritiktir: Prof. Dr. Erol, çocukların genellikle 12 aya kadar ameliyat edilmesi gerektiğini, ideal yaşın ise yaklaşık 6 ay civarı olduğunu belirtti. Bazı vakalarda klinik duruma göre bu süreye esneklik sağlanabildiği ifade edildi. Ayrıca bazı çocuklarda tek ameliyat yeterli olmayabilir; ilerleyen dönemde bir veya iki ek girişim gerekebilir.

ailelere pratik uyarılar:

Erol, ailelerin kafanın aldığı şekil, yatış pozisyonuna bağlı olmayan asimetri, bir bölgenin diğerine göre belirgin küçüklüğü veya büyüklüğü gibi değişiklikleri görür görmez çocuk doktorlarıyla paylaşmalarını önerdi. Erken başvuru hem tedavi seçeneklerini artırır hem de olası beyin baskısı ve gelişimsel sorunların önlenmesine yardımcı olur.

Son olarak Prof. Dr. Erol, ameliyatın yalnızca kozmetik amaç taşımadığını; erken kaynaşan sütürlerin bazı kafatası bölgelerinin küçük kalmasına ve bunun neticesinde beyin üzerinde bası oluşmasına yol açabileceğini, bu nedenle zamanında müdahalenin sağlık açısından hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.

BEBEKLERDE GÖRÜLEN KAFATASI ŞEKİL BOZUKLUKLARININ YALNIZCA ESTETİK BİR KAYGI OLARAK GÖRÜLMEMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTEN PROF. DR. FATİH SERHAT EROL, “ BEBEKLERİN KAFATASINDAKİ ŞEKİL BOZUKLUĞU BEYİN GELİŞİMİNİ TEHDİT EDİYOR” DEDİ