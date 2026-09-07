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Köylülerin ve askerlerin müdahalesiyle Yeşiltaş'taki yangın kontrol altına alındı

Yüksekova'nın Yeşiltaş köyündeki ağaçlık alanda çıkan yangın, köylülerin ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle söndürüldü; soğutma ve inceleme çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 09:39

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Köylülerin ve askerlerin müdahalesiyle Yeşiltaş'taki yangın kontrol altına alındı

yangına hızlı müdahale:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyü kırsalındaki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle kısa sürede yayılan alevleri fark eden köy sakinleri ve bölgede görevli askerler durumu yetkililere bildirdi. Yapılan müdahale sonucunda, vatandaşlar ile güvenlik güçlerinin ortak çabasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

soğutma ve inceleme çalışmaları:

Yangının söndürülmesinin ardından bölgedeki soğutma çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için gerekli incelemeleri başlattı ve çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

yerel müdahalenin etkisi:

Köylülerle güvenlik kuvvetlerinin eş zamanlı müdahalesi, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını engelledi. Bölgede yürütülen soğutma ve inceleme faaliyetleri tamamlandıktan sonra, yangının nedenine ilişkin bulgular değerlendirilecek.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNE BAĞLI YEŞİLTAŞ KÖYÜNDEKİ AĞAÇLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN VE...

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNE BAĞLI YEŞİLTAŞ KÖYÜNDEKİ AĞAÇLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN VE VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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