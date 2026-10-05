Tribünlerden patili dostlara destek: Aras Kargo sezona anlamlı başladı

Aras Kargo sezona galibiyet ve dayanışmayla başladı

Aras Kargo Spor Kulübü, 4 Ekim Pazar günü oynanan açılış maçında Zeren Spor Kulübü'nü 3-0 yenerek Sultanlar Ligi'ne galibiyetle başladı. Maç, Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne denk geldiği için İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle "hayvanlara destek" temasıyla düzenlendi.

maç günü etkinlikleri ve salon atmosferi:

Günün programı salon kapısında başlayan ritüellerle şekillendi; salona girişte sergilenen Zeybek gösterisi seyircileri karşıladı. Maç alanında İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'nın tanıtım stantları yer aldı. Karşılaşma öncesinde açılan pankartın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hidayet Petin'e plaket takdim edildi.

Seyircilere küçük paketler halinde bin adet köpek maması dağıtıldı. Kulüp, bilet satış gelirinin yüzde 10'una denk gelen tutarda mamayı belediyeye ulaştıracağını açıkladı; böylece tribünde yer alan her izleyici, takımına verdiği desteği sahipsiz kedi ve köpeklere de taşımış oldu.

kulüp yöneticilerinin değerlendirmesi:

Aras Kargo Spor Kulübü Başkanı Yiğitcan Bozoğlu, sezon başlangıcına ilişkin olarak "Uzun bir hazırlık döneminin ardından yeni sezona başladık. Oyuncularımızın ve teknik ekibimizin ortaya koyduğu emeğe ve mücadeleye güveniyoruz. Sezon boyunca sahada bu mücadele ruhunu en iyi şekilde yansıtarak hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemek istiyoruz. Tüm takımımıza sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı Billur Burkutoğlu ise açılış maçının Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne denk gelmesini "sezona anlamlı bir adımla başlamak için güzel bir fırsat" olarak değerlendirdi. Burkutoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'na iş birliği için teşekkür ederek, seyircilerin salona gelişiyle patili dostlara da destek sağlandığını vurguladı.

KARŞILAŞMA ÖNCESİNDE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ HİDAYET PETİN’E (ORTADA) PLAKET TAKDİM EDİLDİ.