Yangın ihbarından dönen itfaiye aracı Ferhatpaşa'da 11 yaşındaki çocuğu ağır yaraladı

Çatalca'da itfaiye aracı çarpması

İstanbul Çatalca'da, yangın ihbarından dönen bir itfaiye aracının çarptığı 11 yaşındaki A.B.A. ağır yaralandı. Kaza, dün saat 16.15 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Şair Necmettin Halil Onan Bulvarı'nda meydana geldi.

Kaza anı ve olay yeri müdahalesi:

Edinilen bilgilere göre, kurstan çıkan çocuk evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken itfaiye aracıyla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yola savrularak ağır şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Tedavi ve soruşturma:

Yaralı çocuk ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı; sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

İtfaiye aracının çarptığı çocuk ağır yaralandı