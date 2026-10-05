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Yazdan kışa: Rize yaylalarında erken kar hazırlıkları hızlandı

Rize'nin Çamlıhemşin ve İkizdere yaylalarında başlayan yoğun kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü; yaylacılar köylere dönüş hazırlıklarını hızlandırdı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 15:14

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EDİTÖR: Aslı Han

Yazdan kışa: Rize yaylalarında erken kar hazırlıkları hızlandı

Rize'nin yaylarında mevsim dönümü:

Rize’nin Çamlıhemşin ve İkizdere ilçelerine bağlı yüksek rakımlı yaylalarında etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. Doğal güzellikleri, yemyeşil vadileri ve sis denizleriyle yaz ve sonbahar aylarında yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan yaylalarda mevsimsel bir geçiş yaşanıyor.

kar yağışının yayladaki etkileri:

Geçtiğimiz haftadan itibaren etkisini artıran soğuk hava dalgası, yüksek kesimlerde yerini aralıklarla devam eden yoğun kar yağışına bıraktı. Özellikle yüksek noktalarda gözle görülür kar birikimi oluşurken, yayla evleri, çam ormanları ve otlaklar kar örtüsüyle kaplandı ve bölge görsel olarak tamamen beyaza dönüştü.

yaylacılar dönüş hazırlıklarını hızlandırdı:

Hava koşullarının sertleşmesi ve kar kalınlığının yer yer birkaç santimetreyi bulması, yayla sakinlerinin köylere ve ilçe merkezlerine dönüş sürecini hızlandırdı. Yaz boyunca hayvanlarını otlatmak ve serin havada konaklamak için yaylalara çıkan yöre halkı, kış şartları ulaşımı zorlaştırmadan önce son hazırlıklarını tamamlayarak göç hareketini başlattı.

Yetkililer ve bölge halkı, ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için tedbirleri gözden geçirirken, ziyaretçiler ve sürücülerin yüksek kesimlerde dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Mevsim dönümüyle birlikte yaylalarda doğal manzara değişimi ve göç hareketliliği ön plana çıkıyor.

Rize&#039;nin yayları beyaza büründü

Rize'nin yayları beyaza büründü

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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