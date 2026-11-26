Erdemli'de kazanın genel görünümü:

Kaza, Mersin'in Erdemli ilçesi Koyuncu Mahallesi Güzeloluk Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet A. (16) idaresindeki 33 AOT 002 plakalı motosiklet ile Ş.E. yönetimindeki 33 AEL 303 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsünün otomobilin ön camına kafasını vurduğu ve yola savrulduğu belirtildi. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

Kazayı takip eden ekipler, motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ve savcının yaptığı ilk incelemenin ardından cenaze devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Mağdurun kimliği ve soruşturma:

Kazada hayatını kaybeden Ahmet A.'nın lise öğrencisi olduğu ve okuldan motosikletle evine gitmek için yola çıktığının öğrenildiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve polis ekipleri incelemelerini sürdürüyor.

MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN 16 YAŞINDAKİ LİSE ÖĞRENCİSİ SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ.