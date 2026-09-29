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Köyünde aronya bahçesi kuran fizik öğretmeni üretimi brix değeriyle güçlendiriyor

Erzurum'da görevli fizik öğretmeni Önder Turan, Bayburt Gümüşdamla'da 200 fidanlık aronya ve goji denemeleriyle yüksek brix ve gelir hedefli üretim yapıyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 08:47

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 08:50

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Köyünde aronya bahçesi kuran fizik öğretmeni üretimi brix değeriyle güçlendiriyor

öğretmenlikten bahçeciliğe geçen hobi üretime dönüştü

Erzurum Horasan Fen Lisesi'nde fizik öğretmeni olarak görev yapan Önder Turan, markette tadıp beğendiği aronyayı internetten araştırarak memleketi Bayburt'un Aydıntepe ilçesi Gümüşdamla köyünde üretmeye başladı. Yaklaşık üç yıldır devam eden çalışmasında, hafta sonları ve yaz tatillerinde köyüne gelerek bahçesiyle ilgileniyor.

Turan, alternatif tarım girişimi olarak başladığı üretimde 200 fidan diktiğini, bitkiler meyve vermeye başladığında ağaç başına ortalama 1 kilogram ürün aldığını aktarıyor. Bölgenin iklim koşullarının meyve kalitesine pozitif katkı yaptığı, bunun üretimin niteliğini artırdığı vurgulanıyor.

brix ölçümü ve ürün kalitesi

Bahçesinde yetiştirdiği aronyaların olgunluk ve tatlılık derecesini belirlemek için refraktometre kullanan Turan, yaptığı ölçümde Brix değeri 23 tespit ettiğini söyledi. Aronyada standart Brix aralığının 18–20 olduğunu belirten Turan, Gümüşdamla'nın iklimsel avantajları nedeniyle ölçülen değerin yüksek çıktığını ve bunun meyvenin tatlılık ve kalite algısını yükselttiğini ifade etti.

Turan, refraktometreyle ölçümün nasıl yapıldığını da ayrıntılı anlattı: meyveden alınan örneğin cihazın yüzeyine damlatılması, örneğin yayılmasının beklenmesi ve kapağı kapatıp cihaza güneş yönünden bakarak değerin ölçekte okunması şeklinde uyguladığını aktardı.

goji berry denemesi ve pazarlama stratejisi

Aronyanın yanı sıra farklı ürünleri denemek istediğini söyleyen Turan, kurt üzümü olarak bilinen goji berry fidanlarını Burdur'daki bir üreticinin bahçesini ziyaret ettikten sonra temin etti. Goji berry fidanlarının da meyve vermeye başladığını ve sürekli ürün verdiğini belirtti.

Piyasada aronyanın kilo fiyatının 200 ile 500 lira arasında değiştiğini aktaran Turan, henüz yeni üretici olmalarına rağmen ürününü 250 lira seviyesinden pazara sunduklarını söyledi. Turan, üretimi sürdürme niyetinde olduğunu, ilk etapta hobiyi gelir getiren bir faaliyete dönüştürmeyi hedeflediğini belirtti.

Önder Turan için bahçe çalışmaları hem bir dinlenme hem de ek gelir kaynağı; fizik öğretmenliği sonrası toprakla uğraşmak kişisel bir tutku haline gelmiş durumda. Bölgenin sunduğu iklim avantajı ve ölçülen yüksek Brix değeri, üretimin sürdürülebilirliği ve ürünün pazar değerini olumlu etkileyen unsurlar olarak öne çıkıyor.

MARKETTE GÖRDÜ, TADINI BEĞENDİ: FİZİK ÖĞRETMENİNİN ARONYA MERAKI BAYBURT’TA BAHÇEYE...

MARKETTE GÖRDÜ, TADINI BEĞENDİ: FİZİK ÖĞRETMENİNİN ARONYA MERAKI BAYBURT’TA BAHÇEYE DÖNÜŞTÜ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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