Kozan'da haftalık denetimde silah ve mühimmat ele geçirildi

Kozan'da haftalık denetim sonuçları:

Adana’nın Kozan ilçesinde Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen bir haftalık denetim ve çalışma kapsamında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, aramalarda çok yönlü önlemler alındı.

uygulamanın kapsamı ve operasyon detayları:

İlçe genelinde yürütülen "Kozan’a Güven" uygulamaları kapsamında 101 noktada şok uygulama gerçekleştirildi. Motosikletli Yunus ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu 5 şüpheliden 4 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Yapılan aramalarda ayrıca 3 tabanca şarjörü, 2 tüfek şarjörü, 43 tabanca fişeği ve 18 tüfek kartuşu bulundu.

yakalamalar, adli süreç ve trafik tedbirleri:

Polis ekiplerinin çalışmalarında; 8 ayrı suçtan toplam 1 yıl 9 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, kasten yaralama suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, yağma suçundan aranan 1 şahıs ile 6136 sayılı Kanun’a muhalefet suçundan aranan 3 şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Trafik denetimlerinde modifiye nedeniyle 1 araç hakkında işlem yapılırken, 44 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı. Ayrıca 16 araç ve 7 motosiklet trafikten men edildi.

Halkın huzur ve refahını bozan saygısızca araç kullanımı, yüksek sesle müzik ve abartı egzoza yönelik çalışmalarda ise 16 araca toplam 96.157 TL idari para cezası uygulandı.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR HAFTALIK DENETİM VE ÇALIŞMALARDA 4 RUHSATSIZ TABANCA İLE 2 RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLİRKEN, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI. KOZAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE İLÇE GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HAFTALIK "KOZAN’A GÜVEN" UYGULAMALARI KAPSAMINDA 101 NOKTADA ŞOK UYGULAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.