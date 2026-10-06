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Kozan'da huzur operasyonu: çeşitli suçlardan aranan 9 kişi tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde polis, operasyonlarda tüfek, 504 tabanca fişeği ve uyuşturucu ele geçirerek çeşitli suçlardan aranan 9 kişiyi tutukladı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 09:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kozan'da huzur operasyonu: çeşitli suçlardan aranan 9 kişi tutuklandı

Kozan'da yürütülen operasyonların ayrıntıları

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede huzur ve güvenin sağlanması ile suç ve suçlularla etkin mücadele amacıyla geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda farklı noktalarda arama ve uygulamalar yapılarak çok sayıda delil ve şüpheli ele geçirildi.

ele geçirilen malzemeler:

Ekiplerin operasyonlarında 1 ruhsatlı ve 1 ruhsatsız tüfek ile birlikte 9x19 milimetre çapında 10 kutu halinde toplam 504 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda toplam 31,03 gram ve 15 adet uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundu; uyuşturucu ticareti şüphesiyle 3 kişi yakalandı.

yakalanan şüpheliler ve adli süreç:

Çeşitli suçlardan arandığı belirlenen şüpheliler arasında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 6 yıl 3 ay ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, dolandırıcılık suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, taksirle öldürme suçundan aranan 1 kişi ile trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yer aldı. Bu şahıslar adli mercilere sevk edildi ve yapılan yargılama işlemlerinin ardından toplam 9 şüpheli tutuklandı.

trafik denetimleri ve idari işlemler:

Operasyonlar kapsamında yürütülen trafik denetimlerinde 4 araç modifiye nedeniyle işlem gördü. Ayrıca 115 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı. Trafikten men edilenler arasında 41 araç ile 17 motosiklet bulunuyor. İlçede huzuru bozan araç kullanımı, yüksek sesle müzik ve abartı egzoz uygulamalarına yönelik denetimlerde ise 12 araca toplam 240.066 TL idari para cezası kesildi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yürütülen çalışmaların halkın güvenliğini artırmaya yönelik olduğu ve benzer denetimlerin kararlılıkla süreceği açıklamasında bulundu.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMALARDA 1 RUHSATLI, 1 RUHSATSIZ...

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMALARDA 1 RUHSATLI, 1 RUHSATSIZ TÜFEK İLE 504 ADET TABANCA FİŞEĞİ ELE GEÇİRİLDİ. ÇALIŞMALARDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 9 ŞÜPHELİ YAKALANARAK TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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