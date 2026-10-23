Kozan'da piknikte öldürülen Sevda'nın annesi: kızım memur olup beni hacca gönderecekti

Olayın ayrıntıları:

Adana'nın Kozan ilçesindeki Dağılcak Mesire Alanı'nda 21 Ekim'de meydana gelen saldırıda 22 yaşındaki Sevda Dinler, ailesiyle piknik yaparken pompalı tüfekle vurularak yaşamını yitirdi. Olayın şüphelisi Gamber F. (42), iddiaya göre Sevda'nın arkadaşlık teklifini reddetmesi üzerine tartışma çıkardı ve ateş açtı. Mesire alanında yemek yiyen bir sivil uzman çavuşun müdahalesiyle zanlı yakalandı, ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri Sevda'nın öldüğünü tespit etti.

Sevda Dinler'in cenazesi yakınları tarafından teslim alındı ve Kozan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şüpheli Gamber F., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ailenin anlattıkları:

Baba Adem Dinler, şüpheliyle yaklaşık 33 yıldır aynı mahallede komşu olduklarını, kızlarının kendisine rahatsız edildiğini söylediğini ve kendisinin konuyu doğrudan şüpheliyle konuştuğunu belirtti. Adem Dinler, "Çocuklarım bana, 'Baba, bu bizi rahatsız ediyor' dediler. Ben de aşağı indim... Lütfen bunu yapmayın' dedim. Bir daha olmayacağını söyledi. Kızlarım da şikayetçi oldu" ifadelerini kullandı.

Baba Dinler, kızının eğitimine vurgu yaparak Sevda'nın KPSS'ye hazırlandığını, gece gündüz ders çalıştığını ve güvenlik sertifikası aldığını aktardı. "İnşallah bir yere yerleşirim, ablam gibi ben de hastanede çalışırım" diye sözlerini paylaştığı kızının geleceği için mücadele verdiğini söyledi.

Anne ve tanık açıklamaları:

Anne Medine Dinler ise kızının kendisine kurduğu planları anlatarak, "'Seni hacca göndereceğim anne' derdi. Ben de 'Sen yeter ki çalış, kazan. Memurluğu kazan yeter' diyordum. Bu sene kazanacağını, Allah izin verirse gideceğini söylüyordu" diye konuştu. Anne, evlat acısını vurgulayarak kızının kanının yerde kalmaması için en ağır cezanın verilmesini istediğini belirtti.

Olayın tanıklarından N.Y. ise saldırı anını ve zanlının tavrını aktardı: "Ne olduğunu anlayamadık, şok içindeydik. Kızlar 'yapma, etme' diye bağırdı. İnsanlar elinde silah olduğu için korktu müdahale edemedi. Önce sıktı sonra kızın ölmesini ister gibi bir daha ateş etti." Tanık ayrıca zanlının Sevda'nın arkadaşlarını sosyal medya üzerinden ölümle tehdit ettiğini söyledi.

Olayda ailenin, şüphelinin gizli takiplerini fark etmediğini söylemesi, güvenlik kaygılarını öne çıkardı. Baba Dinler, pencerelere film taktırdığını ve çocuklarını ders çalışmaları için uyardığını, olay günü kızlarının kısa bir hava alma amacıyla dışarı çıktığını ve ardından telefonla haber aldığını anlattı.

Soruşturma kapsamında zanlı gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Aile üyeleri ve tanık beyanları, soruşturmanın faili belirleme ve olayın boyutunu aydınlatma sürecinde temel unsurlar olarak kayda geçti.

Adana Kozan'daki bu olay, genç bir kadının yaşamının sona ermesi ve yakınlarının derin acısı olarak yerel gündemdeki yerini koruyor; aile adalet talep ediyor.

(SIRASIYLA) KIZ KARDEŞ E. DİNLER, YANINDA YAKIN ARKADAŞI N.Y, BABA ADEM DİNLER VE ANNE MEDİNE DİNLER