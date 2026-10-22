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Kozan'da piknikte pompalı tüfekle öldürülen genç kızın şüphelisi tutuklandı

Kozan'da piknikte ailesi önünde pompalı tüfekle vurularak öldürülen 22 yaşındaki Sevda Dinler'in katil zanlısı 42 yaşındaki Gamber Fidan tutuklandı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 18:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kozan'da piknikte pompalı tüfekle öldürülen genç kızın şüphelisi tutuklandı

Olayın gelişimi:

Adana'nın Kozan ilçesinde dün öğle saatlerinde, Dağılcak Mesire Alanı'nda meydana gelen olayda, 42 yaşındaki Gamber Fidan ile 22 yaşındaki Sevda Dinler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın, Fidan'ın Dinler'e arkadaşlık teklifinde bulunması ve teklifin reddedilmesi üzerine başladığı; büyüyen tartışmada Fidan'ın yanında getirdiği pompalı tüfekle Dinler'e ateş ettiği, Dinler'in kanlar içinde yere yığıldığı bildirildi.

O sırada mesire alanında yemek yiyen bir sivil uzman çavuşun müdahale ederek saldırganı yakaladığı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri tarafından Dinler'in hayatını kaybettiğinin tespit edildiği belirtildi.

Sevda Dinler'in cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Kozan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Soruşturma ve adli süreç:

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Gamber Fidan, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor ve sürecin ayrıntıları adli makamlar tarafından belirlenecek.

Genç kızı pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı

Genç kızı pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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