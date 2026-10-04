Kozan'da tepe parçalandı, mahallede panik

Kozan'da hakim tepeden kopan kaya mahallede paniğe neden oldu

Bugün Adana'nın Saimbeyli ilçesinde önce 4.8, kısa süre sonra 4.9 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Ardından Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Bu depremler esnasında Kozan sınırları içindeki toprak hareketliliği dikkat çekti.

kaya düşüşünün yaşandığı anlar:

Kozan'ın Tokmanaklı Mahallesi'nde bulunan hakim bir tepeden kopan kaya kütlesi, kademeli toprak kayması sonucu aşağı doğru düştü. Kopma ve düşme anı, mahalle sakini vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi ve kısa sürede mahallede paniğe yol açtı.

mahalle sakinlerinin tepkisi ve kayıtlar:

Görüntülerde yer yer toprak hareketliliği ve kayan parçaların hızla yuvarlanışı görüldü. Mahalle sakinleri olay anında dışarı çıkarak durumu kaydederken, panik anları ve bölgedeki seslerin kayıtlara yansıdığı belirtildi. Olayın ardından bölgedeki hareketliliğin devam edip etmediği gözlemleniyor.

Depremlerin verdiği sarsıntı sırasında yaşanan toprak ve kaya hareketliliği, Kozan'da kısa süreli tedirginlik yarattı. Olayla ilgili resmi açıklamalar ve değerlendirmeler bekleniyor.

DEPREMLER SIRASINDA KOZAN'DAKİ TOPRAK HAREKETLİLİĞİ PANİĞE NEDEN OLDU.