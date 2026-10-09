Kriz değil erken fark: ruh sağlığı desteğini ertelemeyin

Ruh sağlığı desteği krizden önce başlamalı

Memorial Antalya Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nden Uzm. Dr. Fatma Arkaz, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında ruh sağlığında erken müdahalenin önemine dikkat çekti. Dr. Arkaz, fiziksel sağlıkta olduğu gibi ruhsal belirtiler görüldüğünde de ertelememek gerektiğini vurguladı. İnsanların sıkça yaşadığı gecikme, belirtiler ağırlaşana kadar yardım aramama eğilimini güçlendiriyor.

Belirtiler ne zaman değerlendirilmelidir:

Dr. Fatma Arkaz, uzun süren kaygı, uyku bozukluğu, isteksizlik ve tükenmişlik gibi değişikliklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Kişinin dışarıdan iyi görünmesi, ruhsal açıdan iyi olduğu anlamına gelmeyebilir; işe gitmek, sosyal sorumlulukları yerine getirmek belirtilerin olmadığı anlamına gelmiyor. Uzun süredir devam eden halsizlik, dikkat ve odaklanma güçlüğü, sosyal hayattan uzaklaşma veya daha önce kolay yapılan işleri yapamama gibi durumlar da değerlendirme için önemli sinyallerdir.

Yardım istemek sadece son çare olmamalı:

Uzman, ruh sağlığı desteğinin kişinin artık dayanamayacak noktaya gelmesini beklememesi gerektiğini belirtti. Yardım istemek için hayatın tamamen durmasını beklemeyin sözünü vurgulayan Dr. Arkaz, amaçlarının yaşanan güçlüğün büyümeden fark edilip zamanında müdahale edilmesi olduğunu aktardı. Dinlemenin değerli olduğunu ancak tek başına yeterli olmayacağını; deneyimin sağlık hizmetlerine yansımasının, sunulan desteğin niteliğini artıracağını ifade etti.

Dr. Arkaz ayrıca ruhsal desteği yalnızca bireysel baş etme becerilerine indirgememenin önemine dikkat çekti. Sorumluluğu tek başına bireye yüklemenin; çalışma koşulları, ekonomik baskılar, yalnızlık ve sosyal desteğin yetersizliğini gözden kaçırabileceğini söyledi. Özellikle kronik iş yükü, belirsizlik ve sürekli ulaşılabilir olma beklentisinin ruh sağlığını olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Sonuç olarak Dr. Fatma Arkaz, toplumun ruh sağlığı konusunda bakış açısını değiştirmesi gerektiğini; belirtiler görüldüğünde ertelemek yerine uygun desteğe erişimin kolaylaştırılmasının sağlıklı bir gelecek için gerekli olduğunu ifade etti.

MEMORİAL ANTALYA HASTANESİ PSİKİYATRİ BÖLÜMÜ’NDEN UZMAN DR. FATMA ARKAZ