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Kto'dan Ankara ziyareti: Bahçeli'ye taziye ve Kayseri ekonomisi için istişare

KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetimi Ankara'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü; taziye iletildi, Kayseri ticareti için projeler konuşuldu.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 11:07

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EDİTÖR: Emre Koç

Kto'dan Ankara ziyareti: Bahçeli'ye taziye ve Kayseri ekonomisi için istişare

ziyaretin kapsamı:

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy öncülüğündeki heyet, Ankara temasları çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Heyette Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Mercan, Hacı Ali Doğan, Selim Kadir Sepici ve Mehmet Gülsoy yer aldı. KTO heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelerek taziye dileklerini iletti ve Kayseri Ticaret Odası'nın yeni dönem çalışmaları ile gündemdeki projeler hakkında bilgi aktardı.

görüşmede öne çıkan konular:

Görüşmede, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, geçtiğimiz günlerde vefat eden Prof. Dr. Serpil Bahçeli için başsağlığı dileklerini iletti ve Bahçeli ailesine taziyelerini sundu. Heyet ayrıca KTO'nun yakın dönemde tamamladığı organ seçimlerini ve seçimlerin ardından oluşturulan yeni yönetimin hedeflerini detaylandırdı. Güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçilen Gülsoy, yönetim kurulu üyelerini tanıtarak Kayseri ekonomisine yön verecek vizyon projeler hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

genel başkan yardımcılarıyla ekonomi istişaresi:

KTO heyeti, MHP Genel Başkanı ile yapılan görüşmenin ardından Genel Başkan Yardımcıları İsmail Özdemir (MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu, Kayseri Milletvekili) ve Özgür Bayraktar (Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu) ile ayrı ayrı istişarelerde bulundu. Bu toplantılarda Kayseri'nin ticari yapısı, sektörlerdeki güncel gelişmeler ve odanın yürüttüğü projeler ayrıntılı biçimde ele alındı.

Ziyaret sırasında KTO Başkanı Gülsoy, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye anı olarak özel işlemeli çini vazo ve tabak seti takdim etti. Toplantıların sonunda Gülsoy, kabul ve misafirperverlikleri için Bahçeli ile Genel Başkan Yardımcılarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi ve karşılıklı iyi niyet mesajları paylaşıldı.

Gerçekleştirilen bu temaslar, Kayseri Ticaret Odası ile siyasi temsilciler arasında sürdürülebilir iletişimin güçlendirilmesine katkı sağlayacak nitelikte olup, odanın önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığı projelerin desteklenmesi ve bölge ekonomisinin gündemde tutulması bakımından önem taşıyor.

KAYSERİ TİCARET ODASI (KTO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER GÜLSOY VE BERABERİNDEKİ YÖNETİM KURULU...

KAYSERİ TİCARET ODASI (KTO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER GÜLSOY VE BERABERİNDEKİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, ANKARA TEMASLARI KAPSAMINDA MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’Yİ VE MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINI MAKAMLARINDA ZİYARET ETTİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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