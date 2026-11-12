Galatasaray yoğun fikstürde lig ve Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir döneme giriyor

son dönemdeki performans:

Galatasaray, milli maçlar için verilen araya moralli girdi. Sarı-kırmızılı ekip, bir önceki milli aradan sonra çıktığı 8 müsabakada 5 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti ve önemli bir ivme yakaladı. Bu süreçte ligde Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Konyaspor ve Amed Sportif Faaliyetler mağlup edilirken; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille ve Stuttgart karşısında zafer sevinci yaşandı, Barcelona'ya ise yenildi.

Sarı-kırmızılılar, bu dönemde rakip fileleri 21 kez havalandırırken kalesinde 11 gol gördü. Ayrıca takım, Gençlerbirliği, Konyaspor ve Stuttgart maçlarını gol yemeden tamamlayarak savunma disiplinini gösterdi.

önümüzdeki fikstür ve hedefler:

Milli aradan sonra Galatasaray, önümüzdeki 29 gün içinde toplam 7 resmi maça çıkacak. Bu mücadelelerin 4ü evde, 3ü deplasmanda oynanacak; takım söz konusu periyot için sadece 1 kez İstanbul dışına çıkacak.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Samsunspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise rakipler Aston Villa ve AEK olacak. Ligde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'ndeki iki maçtan da iyi skorlar alarak avantaj yakalamayı hedefliyor.

Galatasaray'ın milli aradan sonra oynayacağı maçların fikstürü şöyle:

21 Kasım Cumartesi

Galatasaray - Samsunspor

24 Kasım Salı

Galatasaray - Aston Villa

30 Kasım Pazartesi

Beşiktaş - Galatasaray

4 Aralık Cuma

Galatasaray - Çaykur Rizespor

8 Aralık Salı

AEK - Galatasaray

12 Aralık Cumartesi

Eyüpspor - Galatasaray

19 Aralık Cumartesi

Galatasaray - Alanyaspor

Bu yoğun periyot, takımın hem lig içindeki liderlik mücadelesi hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki çıkışı açısından belirleyici olacak. Teknik ekip ve oyuncular, rotasyon ve maç yönetimiyle hem yorgunluğu kontrol altında tutmayı hem de hedeflenen sonuçları almayı amaçlıyor.

GALATASARAY TAKIM FOTOĞRAFI (ARŞİV)