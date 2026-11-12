Tuzla'da 555 fidanla yeşile adım: saat 11.11'de düzenlenen etkinlikte gelecek için nefes

Tuzla'da Millî Ağaçlandırma Günü'nde 555 fidan toprakla buluştu

11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında Tuzla'nın Mescit Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte saat 11.11'de 555 fidan toprakla buluşturuldu. Programa Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl'ün yanı sıra Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, İlçe Millî Eğitim Müdürü Akif Güner, belediye yetkilileri, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

etkinlik ve katılımcıların rolü:

Fidan dikiminin ardından Başkan Bingöl, eşi Ayşegül Kılınç Bingöl ve oğulları Can ile birlikte diktikleri fidana can suyu verdi. Etkinlik boyunca öğrencilere ağaçların önemi anlatıldı; Belediye yetkilileri ve eğitimciler, çocuklardan doğaya sahip çıkmalarını istedi. Başkan Bingöl, dikilen her fidanın gelecek nesillere bırakılacak bir yeşil miras olduğunu vurguladı.

tuzla'nın çevre politikaları ve çalışma verileri:

Bingöl, Tuzla'daki mevcut yeşil alanların büyüklüğüne ilişkin bilgiler paylaştı: ilçede 155 park bulunduğunu ve toplam yeşil alanın 507.430 metrekareye ulaştığını, kişi başına düşen yeşil alan miktarının ise 4,98 metrekare olduğunu söyledi. Ayrıca ilçede 21 farklı noktada toplam 86.411 metrekarelik ağaçlandırma alanı bulunduğu kaydedildi.

Bingöl, çevre korumanın yalnızca ağaç dikmekle sınırlı olmadığını belirterek su ve enerji verimliliği çalışmalarını da anlattı. İSKİ İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nden temin edilen geri kazanılmış suyun temizlik hizmetlerinde kullanıldığı; son bir yılda 5.640 ton arıtılmış su ile toplam 25.520 kilometrelik cadde, sokak ve pazar yeri yıkama faaliyeti gerçekleştirildiği bildirildi.

Şelale Park'taki güneş enerjisi sistemi, 20 parkta kullanılan güneş enerjili aydınlatmalar, sıfır atık uygulamaları ve Marmara Denizi'nin ekosistemini korumaya yönelik projeler de Tuzla'nın çevre politikalarının parçası olarak öne çıkarıldı. Başkan Bingöl, önümüzdeki günlerde COP31 kapsamında Tuzla'nın iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını uluslararası platformda anlatacağını duyurdu.

gelecek için bırakılan miras:

Bingöl, etkinlikte öğrencilere seslenerek dikilen fidaların yıllar içinde büyüyüp Tuzla'ya nefes olacağını söyledi ve çocuklardan ağaçlara sahip çıkmalarını istedi. Etkinliğe katkı sunan kurumlara, öğretmenlere, öğrencilere ve vatandaşlara teşekkür eden Bingöl, 555 fidanın Tuzla'ya ve gelecek nesillere hayırlı olmasını diledi.

Etkinlik sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Bingöl, 'Tuzla Artık Daha Yeşil!' ifadesini kullanarak, daha yeşil bir Tuzla ve daha yaşanabilir bir gelecek için toplumsal katılımın önemine vurgu yaptı.

PROGRAMA TUZLA BELEDİYE BAŞKANI AV. EREN ALİ BİNGÖL DE KATILDI