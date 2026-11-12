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Köy okulunun dersleri zeytin dalında: öğrenciler uygulamalı eğitimle üretime katılıyor

Erdemli'deki Kösbucağı Ortaokulu'nda 72 öğrenci ve 9 öğretmen, okulun 7 dönümlük bahçesinde zeytin hasadı yapıyor; elde edilecek gelir okula aktarılacak.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 11:22

GÜNCELLEME: 12 Kasım 2026 - 11:24

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Köy okulunun dersleri zeytin dalında: öğrenciler uygulamalı eğitimle üretime katılıyor

Köy okulunda sınıf dışı eğitim: zeytin bahçesi öğrenme alanı

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Kösbucağı Mahallesi’nde yer alan Kösbucağı Ortaokulu, geleneksel ders programını okul bahçesinin topraklarıyla buluşturdu. Okul müdürü Yüksel Hami Us öncülüğünde öğretmenler ve öğrenciler, kurumun bünyesindeki 7 dönümlük eğitim bahçesinde zeytin hasadına başladı. Çalışma, hem üretim sürecini öğretmeyi hem de öğrencilerde çevre bilinci ve sorumluluk duygusunu pekiştirmeyi hedefliyor.

Uygulamalı öğrenme ve çocukların rolü:

Okulda eğitim, 72 öğrenci ve 9 öğretmen ile sürdürülüyor. Müdür Us, öğrencilerin hasat sürecinin her aşamasında etkin rol aldığını, böylece doğayı tanıdıklarını ve çevresel duyarlılıklarının arttığını vurguluyor. Okulun saha uygulamaları, sınıf dışında gözlem, ekip çalışması ve pratik beceri kazanımı sağlayarak teorik bilgilerin pekişmesini amaçlıyor. Müdür ayrıca bahçede çöp olmadığını, çocukların doğaya zarar vermemeye özen gösterdiklerini belirtiyor.

Hasat, gelir ve toplumsal kazanım:

Okul, bahçeden yaklaşık 1 ton civarında ürün bekliyor. Toplanan zeytinlerden elde edilecek yağlar, Okul Aile Birliği aracılığıyla satışa çıkarılacak ve elde edilen gelir doğrudan okulun ihtiyaçları için kullanılacak. Bu model, öğrencilere üretimin ekonomik boyutunu öğretmekle kalmıyor; aynı zamanda okula maddi katkı sağlama bilincini de geliştirmeyi amaçlıyor.

Öğrenciler, hasada katılmanın hem eğlenceli hem de öğretici olduğunu söylüyor. Araç-gereç kullanımı, toplama teknikleri ve işbirliği gerektiren süreçler, öğrenciler arasında daha sıkı iletişim ve dayanışma sağlıyor. Öğrencilerin dile getirdiği memnuniyet, projenin sosyal boyutunun eğitim sonuçlarını olumlu etkilediğine işaret ediyor.

Kösbucağı Ortaokulu’nun uygulaması, kırsal eğitimde sürdürülebilir uygulamaların örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Okul yönetimi, bu tür pratik çalışmaların hem çevre bilincini hem de okul-toplum ilişkilerini güçlendirdiğini belirterek benzer projelerin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekiyor.

MERSİN&#039;İN ERDEMLİ İLÇESİNDEKİ BİR KÖY OKULUNDA EĞİTİM SINIF DUVARLARININ DIŞINA TAŞINDI, OKUL...

MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDEKİ BİR KÖY OKULUNDA EĞİTİM SINIF DUVARLARININ DIŞINA TAŞINDI, OKUL MÜDÜRÜ YÜKSEL HAMİ US (ORTADA), ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLER 7 DÖNÜMLÜK BAHÇEDE DAYANIŞMA İÇİNDE ZEYTİN HASADINA BAŞLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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