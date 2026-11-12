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Casper'in Excalibur G915 ve G870 kapak mekanizması 100 bin çevrimi sorunsuz tamamladı

Casper Excalibur G915 ve G870 kapak mekanizmalarını SGS tarafından 100 bin çevrimlik teste tabi tuttu; deformasyon tespit edilmedi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 11:24

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EDİTÖR: İrem Özkan

Casper'in Excalibur G915 ve G870 kapak mekanizması 100 bin çevrimi sorunsuz tamamladı

Testin kapsamı ve sonuçları:

Casper, Excalibur G915 ve G870 modellerinin kapak mekanizmalarını bağımsız test, gözetim ve belgelendirme kuruluşu SGS laboratuvarında 100 bin çevrimlik dayanıklılık testine tabi tuttu. Testler kapsamında kapaklar 110 derece açı ile açılıp kapatıldı ve her iki modelde de deformasyon görülmedi.

Endüstri standardı olarak kabul edilen 20 bin çevrim eşiğinin beş katına ulaşan bu çalışma, şirketin test sonuçlarını yayımlayan ilk bilgisayar markası olduğuna işaret ediyor.

Casper'ın değerlendirmesi:

Feray Karaman, bilgisayar kalitesinin yalnızca işlemci ve ekran özellikleriyle değil, yıllar içindeki dayanıklılıkla da ölçüldüğünü vurguladı. Karaman, bağımsız kuruluşlarla yapılan testlerle kullanıcıların uzun yıllar güvenle kullanabileceği bilgisayarlar sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Kapak dayanıklılığı hangi kriterlerle ölçülüyor:

Dizüstü bilgisayarlarda kapak mekanizmasının dayanıklılığı; açma-kapama hareketlerinin tekrarlanması, mekanizmanın hareket direncindeki değişimler ve bu hareketlerin kasa ile ekran kabloları gibi diğer bileşenler üzerindeki etkileriyle değerlendiriliyor. Tekrarlı açma-kapama, zaman içinde mekanizmada sürtünme artışı, kasa çatlakları veya ekran bağlantı kablolarında hasara yol açabilir; bu da kapağın istenen açıda sabit kalmasını ve rahat kullanımını etkiler.

Excalibur G915 ve G870 modelleri, SGS laboratuvarında gerçekleştirilen testte söz konusu çevrim sayısını tamamlayarak dayanıklılık kriterlerini karşıladı.

CASPER PAZARLAMA VE OPERASYONDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI FERAY KARAMAN

CASPER PAZARLAMA VE OPERASYONDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI FERAY KARAMAN

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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