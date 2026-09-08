Kuaför çıkışında silahlı saldırı: Kahramanmaraş'ta iki kadın yaralandı

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre olay, Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Vadi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı'ndaki bir iş yerinde meydana geldi. M.Ç. isimli kadın, kuaförün lavabosunu kullanmak için içeri girdi. Çıkışında kuaför önünde oturan D.Ç. ve H.P. isimli iki kadına doğru göğsünden çıkardığı silahı doğrultup ateş ettiği belirtildi.

Saldırının ardından çevredekiler haber verdi, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerindeki ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı ve yaralı kadınlar hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde kısa süreli panik yaşandığı bildirildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri:

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, M.Ç.'nin kuaförden çıktıktan sonra elinde bulunan silahı göğsünden çıkardığı ve oturan D.Ç. ile H.P.'ye doğru ateş ettiği görülüyor. Görüntülerde saldırganın daha sonra koşarak olay yerinden uzaklaştığı da yer aldı. Kamera kayıtları, olayın aydınlatılmasında önemli delil olarak korundu.

Polis soruşturması:

Polis ekipleri, olayın ardından saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler olay yerinde delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerini alma çalışmaları yürütürken, güvenlik kamerası görüntüleri de inceleniyor. Soruşturma kapsamında diğer detayların belirlenmesi ve saldırganın bulunmasına yönelik operasyonlar sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ’IN BİR İŞ YERİ ÖNÜNDE OTURAN İKİ KADIN, SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI. İŞ YERİYLE HERHANGİ BİR BAĞLANTILARI BULUNMADIĞI ÖĞRENİLEN KADINLAR, SALDIRI SIRASINDA YARALANIRKEN SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI