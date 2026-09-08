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Aksu'daki yangın yön değiştirince Antalya-Isparta yolu kapandı

Aksu Karaöz'de devam eden orman yangınında rüzgar aniden tersine döndü; alevler Yeşilkaraman'a ve Antalya-Isparta yoluna ulaştı, bölge tahliye edildi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 18:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Aksu'daki yangın yön değiştirince Antalya-Isparta yolu kapandı

Aksu Karaöz'deki alevler yerleşim alanlarına dayandı

Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde dün akşam başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. Müdahalenin 24. saatinde rüzgarın yön değiştirmesiyle alevler hızla yön değiştirdi ve söndürme çalışmaları ekipler için kritik bir evreye girdi. Hareketli rüzgar, yangının seyrini etkileyerek alevlerin Yeşilkaraman Mahallesi'ne kadar ilerlemesine neden oldu.

Müdahale ve tahliyeler:

Ekipler, alevlerin mahalleye ulaşması üzerine koordineli söndürme çalışması yürüttü. Bölgedeki görevliler ve vatandaşlar anonslarla tahliye edildi; bazı evlerin önündeki vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Yangını izlerken duygusal çöküntü yaşayan bir kişi sinir krizi geçirip yere yığıldı ve ekipler tarafından güvenli bölgeye alındı.

Söndürme ekipleri, alevlerin evlere sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcadı. Zaman zaman alevlerin arasına kalan ekipler, hızlı müdahale ve koordinasyonla son anda güvenli bölgelere çekildi.

Ulaşım ve güvenlik önlemleri:

Yangının ilerlemesiyle birlikte bölgedeki ulaşım güvenliği de etkilendi. Yetkililer, Antalya-Isparta yolunun çift yönlü araç trafiğine kapatıldığını bildirdi. Yolun kapatılması, hem söndürme çalışmalarına erişimi kolaylaştırmak hem de olası riskleri azaltmak amacıyla alındı.

İtfaiye, jandarma ve diğer acil müdahale ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, yangının kontrol altına alınması ve yerleşim alanlarının korunması için vatandaşların uyarılara uymalarını, tahliye ve güvenlik talimatlarına riayet etmelerini istiyor.

Yangının seyrine bağlı olarak bölgedeki çalışmaların gün içinde yoğun şekilde devam etmesi bekleniyor.

ANTALYA&#039;NIN AKSU İLÇESİNDE DÜN BAŞLAYAN ORMAN YANGINDA RÜZGARIN YÖN DEĞİŞTİRMESİ NEDENİYLE ALEVLER...

ANTALYA'NIN AKSU İLÇESİNDE DÜN BAŞLAYAN ORMAN YANGINDA RÜZGARIN YÖN DEĞİŞTİRMESİ NEDENİYLE ALEVLER ANTALYA-ISPARTA YOLUNA DAYANDI. EKİPLER ALEVLERİN ARASINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULURKEN, ANTALYA-ISPARTA YOLU ÇİFT YÖNLÜ ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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