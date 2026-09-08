Yurt ve kampüs güvenliği için denetimler genişletiliyor

Güvenlik hazırlıkları ve toplantı:

İçişleri Bakanlığı GAMER toplantı salonunda düzenlenen Yurt Güvenliği oturumuna İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başkanlık etti. Toplantıya 81 il valisi ve ilgili il müdürleri video konferans yoluyla katıldı. Gündem; üniversiteler ve öğrenci yurtlarının açılması öncesi alınacak güvenlik tedbirleri oldu.

Bakan Çiftçi, hem kampüslerde hem de yurt çevrelerinde risk analizine dayalı planlamanın yapılmasını, asayiş ve narkotik denetimlerine ağırlık verilmesini, güvenlik kameraları ve aydınlatmaların kontrol edilmesini istedi. Toplantıda özel güvenlik personelinin eğitimi ve zaman zaman denetlenmesinin önemine vurgu yapıldı.

Denetimlerin kapsamı ve öncelikler:

Çiftçi, toplantıdaki değerlendirmesinde eğitim-öğretim yılı başlangıcı öncesi koordinasyon çağrısı yaptı. 2026-2027 eğitim-öğretim yılının önümüzdeki hafta itibarıyla tamamen başlayacağına dikkat çeken Çiftçi, asayiş, narkotik, çocuk ve güvenlik şubelerinin iş birliğiyle uygulamaların artırılmasının faydalı olacağını ifade etti.

Yükseköğretim ve ortaöğretim kız öğrenci yurtları çevresinde asayiş ve narkotik denetimlerine öncelik verilmesi, akşam saatlerinde devriyelerin sıklaştırılması, kameraların takibi ile aydınlatmanın kontrol edilmesi toplantının öncelikleri arasında yer aldı. Bakan, özel denetim uygulamalarının kapsamının genişletileceğini vurgulayarak şunları söyledi: "Okulların ve üniversitelerin açılışını göz önünde bulundurarak özel denetimlere bu konuları da ilave ederek okul ve yurt çevrelerinde denetimlerimizi sıklaştıracağız."

Geçmiş olaylar ve son tedbir çağrısı:

Geçen yıl Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olayların tekrarlanmaması için son tedbirlerin gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Çiftçi, ilgili birimlerin birkaç hafta içinde gerekli önlemleri almasını istedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise İçişleri Bakanlığı ile valilerin yurtların hazırlanmasında sağladığı desteğe dikkat çekti. Bak, yurt yapım sürecinde valilerin ve il müdürlerinin inşaattan çevre düzenlemesine kadar süreci bizzat takip ettiğini, doğalgaz ve elektrik bağlantıları gibi konularda verilen desteğin süreci kolaylaştırdığını söyledi.

Bak ayrıca yurt çevrelerinde özellikle akşam saatlerinde ekiplerin devriye gezdiğini belirterek emniyet müdürleri, valiler ve ilçe müdürlerine teşekkür etti. Toplantıda kampüs ve yurt güvenliğinde koordinasyonun sürdürülmesi ve denetimlerin sürekliliğinin sağlanması kararlı bir şekilde vurgulandı.

Bakan Çiftçi: "Okul ve yurt çevrelerinde denetimlerimizi sıklaştıracağız"