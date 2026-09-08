Refüjü aşan otomobil karşı şeride geçip başka araçla çarpıştı

Kazada ilk bulgular:

Kaza, İlkadım ilçesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerleri aşan otomobil karşı şeride geçti.

Tuğba C. idaresindeki 06 EA 8201 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kadir Ç. yönetimindeki 55 AOF 792 plakalı otomobille yandan çarpıştı.

Yaralıların durumu:

Çarpışmanın etkisiyle iki kişi yaralandı. Kazada, Kadir Ç.'nin kullandığı araçta bulunan Gülbeyaz Ç. ile diğer aracın sürücüsü Tuğba C. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Gülbeyaz Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hafif yaralanan Tuğba C.'nin tedavisi ise olay yerinde ayakta yapıldı.

İnceleme ve güvenlik önlemleri:

Kaza sonrası bölgeye ulaşan ekipler trafik akışını kontrol altına aldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın oluş şekliyle ilgili incelemenin sürdüğünü belirtti.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEREK KARŞI ŞERİDE GEÇEN OTOMOBİL, KARŞI YÖNDEN GELEN ARAÇLA KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI. KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.