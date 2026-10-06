Küçük takımlar büyük rekabet: Bilecik U12'de 4. hafta tamamlandı

Bilecik U12 Gençler Ligi 4. haftası kısa değerlendirme

Bilecik U12 Gençler Ligi'nde A ve B Grupları'nda 4. hafta geride kaldı. A Grubu'nda ligden çekilen Bozüyükspor dikkat çekerken, maç sonuçları grupta puan dağılımını eşitlemiş durumda. B Grubu'nda ise Bilecik Futbol Akademi (BFA) yenilgi serisini sürdürdü ve liderlik mücadelesi iki takım arasında şekilleniyor.

A Grubu sonuçları:

Ligin 3. haftasında Bilecik Gençlerbirliğispor kendi sahasında Pazaryerispor'u 4-0 yenerken, Gölpazarıspor deplasmanda Demirköyspor 2018'i 1-0 mağlup etti. Ligden çekilen Bozüyükspor'un oynaması gereken karşılaşma, Bozüyük Gücüspor'un lehine hükmen 3-0 sonuçlandı. 3. haftayı ise Söğütspor BAY geçirerek maç yapmadı.

4. hafta maçlarında Söğütspor, Bilecik Gençlerbirliğispor'u 5-0 gibi net bir skorla geçerken, Gölpazarıspor ile Bozüyük Gücüspor arasında oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı. Pazaryerispor ise Demirköyspor 2018 karşısında 4-2'lik üstünlük sağladı. Bozüyükspor'un çekilmesi 4. haftada da BYE ile sonuçlandı. Bu sonuçlarla Söğütspor, Gölpazarıspor ve Bozüyük Gücüspor 3'er puanla grubun ilk üç sırasında yer aldı.

B Grubu ve BFA'nin durumu:

B Grubu'nda 3. haftada Vitraspor kendi evinde 1299 Bilecikspor Kulübü'nü 2-1 yenerken, Lefke Birlikspor deplasmanda Güneşspor'u 7-2 mağlup etti. 4 Eylülspor, BFA'yı kendi sahasında 4-1 ile geçti. Ertuğrulspor'un ligden çekilmesi nedeniyle Osmanelispor'un karşılaşması hükmen 3-0 şeklinde tescillendi.

4. haftada BFA sahasında Vitraspor'a 4-0 mağlup olurken, 4 Eylülspor deplasmanda Lefke Birlikspor'u 5-2 ile geçti. 1299 Bilecik Spor Kulübü kendi sahasında Osmanelispor'u 4-0 yenerken, Güneşspor Ertuğrulspor karşısında hükmen 3-0 galip sayıldı. Bu sonuçlarla 4 Eylülspor ve Vitraspor 12'şer puanla liderliği paylaşırken, 1299 Bilecik Spor Kulübü 7 puan, Osmanelispor 6 puanla onları takip ediyor. BFA ise aldığı yenilgilerle grupta zorlanan takımlar arasına girdi.

Her iki grupta da haftalık sonuçlar tablonun sıkışık olduğunu gösteriyor; A Grubu'nda çekilme ve hükmen galibiyetler dengeleri etkilerken, B Grubu'nda liderlik yarışında 4 Eylülspor ve Vitraspor öne çıktı. BFA için toparlanma sinyalleri arayan maçlar gelecek haftalarda önemli olacak.

1299 BİLECİK SPOR KULÜBÜ KAZANMASI BİLDİ