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Küçük takımlar büyük rekabet: Bilecik U12'de 4. hafta tamamlandı

Bilecik U12 Gençler Ligi'nde 4. hafta tamamlandı. A Grubu'nda Bozüyükspor ligden çekildi; Söğütspor, Gölpazarı ve Bozüyük Gücü öne çıktı. BFA yenildi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 10:31

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Küçük takımlar büyük rekabet: Bilecik U12'de 4. hafta tamamlandı

Bilecik U12 Gençler Ligi 4. haftası kısa değerlendirme

Bilecik U12 Gençler Ligi'nde A ve B Grupları'nda 4. hafta geride kaldı. A Grubu'nda ligden çekilen Bozüyükspor dikkat çekerken, maç sonuçları grupta puan dağılımını eşitlemiş durumda. B Grubu'nda ise Bilecik Futbol Akademi (BFA) yenilgi serisini sürdürdü ve liderlik mücadelesi iki takım arasında şekilleniyor.

A Grubu sonuçları:

Ligin 3. haftasında Bilecik Gençlerbirliğispor kendi sahasında Pazaryerispor'u 4-0 yenerken, Gölpazarıspor deplasmanda Demirköyspor 2018'i 1-0 mağlup etti. Ligden çekilen Bozüyükspor'un oynaması gereken karşılaşma, Bozüyük Gücüspor'un lehine hükmen 3-0 sonuçlandı. 3. haftayı ise Söğütspor BAY geçirerek maç yapmadı.

4. hafta maçlarında Söğütspor, Bilecik Gençlerbirliğispor'u 5-0 gibi net bir skorla geçerken, Gölpazarıspor ile Bozüyük Gücüspor arasında oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı. Pazaryerispor ise Demirköyspor 2018 karşısında 4-2'lik üstünlük sağladı. Bozüyükspor'un çekilmesi 4. haftada da BYE ile sonuçlandı. Bu sonuçlarla Söğütspor, Gölpazarıspor ve Bozüyük Gücüspor 3'er puanla grubun ilk üç sırasında yer aldı.

B Grubu ve BFA'nin durumu:

B Grubu'nda 3. haftada Vitraspor kendi evinde 1299 Bilecikspor Kulübü'nü 2-1 yenerken, Lefke Birlikspor deplasmanda Güneşspor'u 7-2 mağlup etti. 4 Eylülspor, BFA'yı kendi sahasında 4-1 ile geçti. Ertuğrulspor'un ligden çekilmesi nedeniyle Osmanelispor'un karşılaşması hükmen 3-0 şeklinde tescillendi.

4. haftada BFA sahasında Vitraspor'a 4-0 mağlup olurken, 4 Eylülspor deplasmanda Lefke Birlikspor'u 5-2 ile geçti. 1299 Bilecik Spor Kulübü kendi sahasında Osmanelispor'u 4-0 yenerken, Güneşspor Ertuğrulspor karşısında hükmen 3-0 galip sayıldı. Bu sonuçlarla 4 Eylülspor ve Vitraspor 12'şer puanla liderliği paylaşırken, 1299 Bilecik Spor Kulübü 7 puan, Osmanelispor 6 puanla onları takip ediyor. BFA ise aldığı yenilgilerle grupta zorlanan takımlar arasına girdi.

Her iki grupta da haftalık sonuçlar tablonun sıkışık olduğunu gösteriyor; A Grubu'nda çekilme ve hükmen galibiyetler dengeleri etkilerken, B Grubu'nda liderlik yarışında 4 Eylülspor ve Vitraspor öne çıktı. BFA için toparlanma sinyalleri arayan maçlar gelecek haftalarda önemli olacak.

1299 BİLECİK SPOR KULÜBÜ KAZANMASI BİLDİ

1299 BİLECİK SPOR KULÜBÜ KAZANMASI BİLDİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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