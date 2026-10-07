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Edirne'de Kocasinan Mahallesi'nde 3. kattaki yangın kısa sürede söndürüldü

Edirne Kocasinan Mahallesi'nde 4 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı; dairede maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 12:52

GÜNCELLEME: 07 Ekim 2026 - 12:55

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Edirne'de Kocasinan Mahallesi'nde 3. kattaki yangın kısa sürede söndürüldü

Edirne'de Kocasinan Mahallesi'nde 3. kattaki yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Edirne'de Kocasinan Mahallesi'nde, 4 katlı bir apartmanın 3’üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sardı, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

yangına müdahale ve olay yeri çalışması:

Sahaya intikal eden itfaiye, polis ve sağlık ekipleri koordineli şekilde çalıştı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü. Müdahale sırasında çevrede bulunanların güvenliği sağlandı ve olay yerinde güvenlik çemberi oluşturuldu.

hasar durumu ve soruşturma:

Söndürülen yangında ilgili dairede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni hakkında net bilgi bulunmuyor; yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı ve hasarın boyutu ile nedeninin tespiti için inceleme sürdürülüyor.

EDİRNE&#039;DE APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN YANGIN EVİ SARDI

EDİRNE'DE APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN YANGIN EVİ SARDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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