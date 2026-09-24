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Küçük yolcunun zorlu anı: Erzincan'da aracın motoruna sıkışan kedi kurtarıldı

Erzincan Yeni Sanayi Sitesi'nde motor kısmında mahsur kalan yavru kedi, Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 08:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Küçük yolcunun zorlu anı: Erzincan'da aracın motoruna sıkışan kedi kurtarıldı

Küçük yolcunun zorlu anı: Erzincan'da aracın motoruna sıkışan kedi kurtarıldı

Erzincan'da bir aracın motor kısmında mahsur kalan yavru kedi, gelen ihbar üzerine kurtarıldı. Olay, Yeni Sanayi Sitesi civarında gerçekleşti ve bölgeye sevk edilen ekipler kısa sürede müdahale etti.

Müdahale ve kurtarma işlemi:

Bölgeye intikal eden Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, motor bölümünde sıkışan yavru kediyi bulunduğu yerden dikkatle çıkararak kurtardı. Kurtarma sırasında ekipler hayvanın daha fazla zarar görmemesi için özen gösterdi.

Yavru kedinin durumu ve götürülmesi:

Kurtarılan yavru kedi, ekipler tarafından güvenli bir şekilde İtfaiye Müdürlüğüne götürüldü. Olay, yetkililerin hızlı müdahalesiyle sonlandırıldı ve kedi teslim alındı.

ERZİNCAN’DA ARAÇ MOTORUNDA MAHSUR KALAN YAVRU KEDİ KURTARILDI

ERZİNCAN’DA ARAÇ MOTORUNDA MAHSUR KALAN YAVRU KEDİ KURTARILDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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