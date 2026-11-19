olayın gelişimi

Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Zeynebiye Caddesi üzerinde saat 19.30 sıralarında motosikletle gelen maskeli bir kişi, cadde üzerindeki emlak ofisine girerek çalışanlara 'sipariş verdiniz mi?' diye sordu. İçeride bulunan iki kişiye karşılık verdikten sonra şüpheli iş yerinde 7 el ateş etti. Olay sonucunda iş yerinde bulunan Ali Y. ve Harun A. yaralandı.

müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevreyi güvenlik şeridiyle kapatarak önlem alırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri iş yerine gelerek delil toplama çalışması yürüttü.

görüntüler ve soruşturma:

Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelinin olay öncesi etrafı gözetlediği, içeri girdiği ve saldırının ardından hızla kaçtığı anlar yer alıyor. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİR İŞ YERİNE MOTOSİKLETLE GELEN MASKELİ ŞÜPHELİNİN 'SİPARİŞ VERDİNİZ Mİ?' DİYEREK SİLAHLA ATEŞ AÇTIĞI 2 KİŞİ YARALANDI. OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ İŞ YERİNE GELEREK DELİL İNCELEMESİ YAPTI.