Kulp'ta beton köprü saniyeler içinde çöktü:

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan sağanak yağışların ardından Aygün Mahallesi grup yolunda bulunan derenin debisi hızla yükseldi. Dere üzerindeki beton köprü, suyun baskısına dayanamayarak kısa sürede çöktü.

çökme öncesi ve o anlar:

Çevrede bulunanlar, köprünün ayağından gelen çatırdı sesini duyunca yıkılacağını tahmin etti ve olay anını kayda almaya başladı. Köprünün yıkılma anı, çevredeki kişilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

zarar ve can güvenliği:

Olayda kimse etkilenmedi ve can kaybı yaşanmadı. Görüntüler, köprünün suyun artan debisine karşı dayanamayıp hızlıca parçalandığını açık biçimde gösteriyor. Yetkililerin ulaşım ve güvenlik önlemleri için çalışma başlatması bekleniyor.

DİYARBAKIR'IN KULP İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞLARIN ARDINDAN DEBİSİ YÜKSELEN DERENİN ÜZERİNDEKİ BETON KÖPRÜNÜN YIKILMA ANI, ÇEVREDE BULUNANLAR TARAFINDAN KAYDA ALINDI.