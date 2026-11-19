Hakan Fidan, taslağın son aşamada olduğunu ve sunumun bütçe sonrası planlandığını açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında vize serbestisi çalışmalarına ilişkin önemli bir takvim verdi. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında gerçekleştirilen komisyonda, Dışişleri Bakanlığının 2027 yılı bütçesi ile bağlı kuruluşların denetim raporları ele alındı. Fidan, vize serbestisiyle ilgili olarak yürütülen çalışmaların "6 eksik kalan konu" nedeniyle tamamlanma aşamasına geldiğini ve belgenin "inşallah bütçeden sonra" Meclis gündemine getirileceğini söyledi.

vize sürecine ilişkin tespitler ve öncelikler:

Bakan Fidan, Schengen vizesi başvurularında 2023-2025 döneminde kabul oranının %85,4 olduğunu, COVID-19 sonrası toparlanmayla birlikte vize verme oranlarında yaklaşık %2-3 artış görüldüğünü aktardı. Başvuru yoğunluğunun ve randevu sorunlarının sürdüğünü belirten Fidan, "Vatandaşımız seyahat etmek istiyor. İş yapmak istiyor. Eğitim almak istiyor" değerlendirmesini yaparken, nihai çözümün vize serbestisi anlaşmasını hayata geçirmek olduğunu vurguladı. Bakan, taslağın Meclis'e sunulmasının bütçe sürecine bağlı olarak ötelendiğini ve kısa süre sonra komisyonda yer alacağını ifade etti.

dış politika şeffaflığı ve gizlilik dengesi:

Komisyon görüşmeleri sırasında çok sayıda dış politika meselelerinin gündeme geldiğini belirten Fidan, milletvekillerinin soru ve önerilerini değerli bulduğunu ancak bazı hassas konuların kayda girerek bütün dünyaya deklare edilmesinin yürütülen dış politika ile çelişebileceğini söyledi. Fidan, "Burada tabii metot olarak biz sizleri sadece bilgilendirmiyorum. Bütün dünya kamuoyunu bilgilendiriyorum" dedi ve hassas konuların tartışılması için uygun ortamların kurulabileceğini kaydetti.

vakıf gelirleri ve kadın diplomatlara yönelik açıklamalar:

Dışişleri Güçlendirme Vakfı gelirlerine ilişkin iddialara yanıt veren Fidan, vakfın gelirlerinin "fonlarda değildir, bankalardadır, kamu bankalarındadır" bilgisini paylaştı. Personel tarafından kurulan ayrı bir vakfın gelirlerinin de eğitim amaçlı olduğunu ve cari raporlarla açıklandığını belirtti. Kadın diplomatların kritik görevlere atanmasına yönelik eleştirilere de değinen Fidan, Avrupa Birliği, Roma, Cenevre, Kiev ve Madrid gibi görevlere kadın diplomat atandığını belirterek yönetim anlayışında "cinsiyete kör bir yönetim" ilkesinin olduğunu ve atamalarda meritokrasinin esas alındığını vurguladı.

bölgesel güvenlik ve ittifaklar:

Fidan, Türkiye'nin barış ve istikrarı önceleyen dış politika izlediğini dile getirirken, "Başkalarına zarar verme imkanınız varken bunu yapmıyorsanız sözünüz o zaman ciddi şekilde dinleniyor ve dikkate alınıyor" sözleriyle barış tercihinin uluslararası itibar açısından önemine işaret etti. Mekke İttifakı'nın amacını saldırganlık değil, ülkeler arası saldırmazlığın garanti altına alınması olarak tanımladı ve bu tür ittifakların kurumsallaşmasının bölgesel istikrar, siyasi istikrar ve ekonomik kalkınma açısından önem taşıdığını söyledi. Avrupa'da tartışılan yeni güvenlik mimarisine Türkiye'nin aktif katılım sağladığını ve ilgili önerileri sunduğunu belirtti; olası askeri görevlendirmelerin ise Meclis onayına tabi olacağını hatırlattı.

Komisyon çalışmasının sonunda, Dışişleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2027 yılı bütçesi milletvekillerinin oylamasıyla kabul edildi.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, "VİZE SERBESTİSİ KONUSUNDA SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ ÇALIŞMADA, 6 EKSİK KALAN KONU İLE İLGİLİ NİHAYET TASLAK ÇALIŞMALARI BİTİRME AŞAMASINA GELDİK. TAM YÜCE MECLİS'TE BUNU SUNACAKTIK. DEDİLER Kİ, ‘ŞU BÜTÇEYİ BİR ATLATALIM, ONDAN SONRA BUNU YAPALIM.’ İNŞALLAH BÜTÇEDEN SONRA ÖNÜNÜZE BU GELECEK" DEDİ.