İnegöl'de parkta bulunan cüzdan örnek davranışa dönüştü:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 15 yaşındaki Umutcan Şen ve Ayberk Bilgili, parkta bank üzerinde buldukları cüzdanı sahibine ulaştırmak için harekete geçti. Gençlerin duyarlı tutumu, bölgedeki güvenlik düzenlemelerinin hızlı müdahalesiyle birleşince olay kısa sürede olumlu şekilde sonuçlandı.

Parktaki kamera sistemini fark eden gençler, kameranın önüne geçip el sallayarak yetkililerin dikkatini çekti. Kısa süre sonra sistem üzerinden irtibat kuruldu ve cüzdan zabıta ekiplerine teslim edilerek sahibine ulaştırıldı.

Güvenli Park Sistemi ve müdahale süreci:

İnegöl Belediyesi'nin hayata geçirdiği Güvenli Park Sistemi kapsamında parklar, İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından 7 gün 24 saat izleniyor. Sistemin çift yönlü sesli iletişim özelliği sayesinde merkez personeli kameradan gençlerle konuşarak durum bilgisi aldı ve zabıta ekiplerini yönlendirdi.

Merkezdeki personelin hızlı tespiti ve koordinasyonu sayesinde ekipler kısa sürede parka ulaştı, cüzdan gençlerden teslim alındı ve sahibine verildi. Bu süreç, teknolojinin doğru kullanımıyla yerel hizmetlerin etkinliğini gösterdi.

Gençlerin motivasyonu ve mahalle tepkisi:

Olayı anlatan Ayberk Bilgili, parkta bankta cüzdanı gördüklerini ve sahibine ulaştırmak istediklerini söyleyerek, 'Güvenlik kamerasını görünce kameranın önüne geçip el salladık. Belediyedeki görevliler bizimle konuştu ve zabıta ekiplerini yönlendirdi. Bizim için önemli olan cüzdanın içindekiler değil, sahibinin yeniden ona kavuşmasıydı' dedi.

Umutcan Şen de, 'İçerisine hiç bakmadan zabıta abi ve ablaya cüzdanı teslim ettik. Bunu ilgi görmek için değil, her Türk insanının yapması gereken bir davranış olduğu için yaptık' ifadelerini kullandı.

Kemalpaşa Mahallesi Muhtarı Erdem Kaya ise gençleri tebrik ederek, mahalle olarak onlarla gurur duyduklarını belirtti ve bu tür örnek davranışların artmasını diledi.

Olay, toplumda küçük bir duyarlılığın bile doğru sistemlerle birleştiğinde nasıl hızlı ve etkili bir çözüme dönüşebileceğini gösterdi. Yetkililer, benzer durumlarda vatandaşların sisteme güvenerek yetkililerle iletişime geçmesini önemle tavsiye ediyor.

UMUTCAN ŞEN (15) VE AYBERK BİLGİLİ (15)