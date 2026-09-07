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Küçüksusuz yakınlarında alevlenen otlar muhtarın tanker müdahalesiyle söndürüldü

Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Küçüksusuz köyü yakınında çıkan küçük çaplı ot yangını, jandarma, orman ekipleri ve muhtarın müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Küçüksusuz yakınlarında alevlenen otlar muhtarın tanker müdahalesiyle söndürüldü

Küçüksusuz yakınlarında alevlenen otlar muhtarın tanker müdahalesiyle söndürüldü

Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Küçüksusuz köyü yakınlarında çıkan ot yangını orman ve jandarma ekipleriyle köy yönetiminin ortak müdahalesi sonucu söndürüldü.

Müdahale süreci:

Vatandaşların duman görmesi üzerine durum jandarma ve orman ekiplerine bildirildi. İhbarı takiben bölgeye sevk edilen ekipler ile köy muhtarı arasında koordinasyon sağlandı ve köyün su tankeri kullanılarak yangına hızlı müdahale gerçekleştirildi.

Soruşturma ve sonuç:

Olay yerinde yapılan çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ilgili birimlerce inceleme başlatıldı.

BİLECİK’TE KÖY YAKININDA OT YANGINI

BİLECİK’TE KÖY YAKININDA OT YANGINI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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