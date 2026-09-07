Küçüksusuz yakınlarında alevlenen otlar muhtarın tanker müdahalesiyle söndürüldü

Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Küçüksusuz köyü yakınlarında çıkan ot yangını orman ve jandarma ekipleriyle köy yönetiminin ortak müdahalesi sonucu söndürüldü.

Müdahale süreci:

Vatandaşların duman görmesi üzerine durum jandarma ve orman ekiplerine bildirildi. İhbarı takiben bölgeye sevk edilen ekipler ile köy muhtarı arasında koordinasyon sağlandı ve köyün su tankeri kullanılarak yangına hızlı müdahale gerçekleştirildi.

Soruşturma ve sonuç:

Olay yerinde yapılan çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ilgili birimlerce inceleme başlatıldı.

BİLECİK’TE KÖY YAKININDA OT YANGINI