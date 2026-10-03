Kula'da iki gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Olayın gelişimi:

Manisa'nın Kula ilçesi Bey Mahallesi 20. Sokak'ta yalnız yaşayan Ferit Özcan (50)'dan yaklaşık iki gündür haber alamayan yakınları, şüphe üzerine dün ikametgaha gitti.

Yakınlarının eve girmesiyle Özcan hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Adli süreç ve morg işlemleri:

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri ve olay yerine gelen savcı ile adli tabip inceleme yaptı. Yapılan tespitlerin ardından cenaze, işlemler için Kula Devlet Hastanesi adli morguna kaldırıldı.

Morgdaki işlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ölüm nedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili olarak yetkililer soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

FERİT ÖZCAN (50)