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Kula'da üç tekerli elektrikli bisiklet devrildi: sürücü hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Kula ilçesi Seyit Ali Mahallesi'nde üç tekerli elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu 58 yaşındaki sürücü Halil Gökoğlan yaralandı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 15:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kula'da üç tekerli elektrikli bisiklet devrildi: sürücü hastaneye kaldırıldı

Kula'da üç tekerli elektrikli bisiklet devrildi: sürücü hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Kula ilçesi Seyit Ali Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada, üç tekerli elektrikli bisiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye sevk edildi.

kaza anı ve yaralanma:

Edinilen bilgiye göre, Galericiler Sitesi önünde ilerleyen elektrikli bisikletin sürücüsü 58 yaşındaki Halil Gökoğlan, direksiyon hakimiyetini kaybedince araç kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen araçtan savrulan Gökoğlan çeşitli yerlerinden yaralandı.

müdahale ve soruşturma:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve yaralı sürücü ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökoğlan'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü, kazayla ilgili olarak yetkililerce inceleme başlatıldığı bildirildi.

MANİSA’NIN KULA İLÇESİ SEYİT ALİ MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELEN KAZADA ELEKTRİKLİ BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ...

MANİSA’NIN KULA İLÇESİ SEYİT ALİ MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELEN KAZADA ELEKTRİKLİ BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANARAK HASTANEYE KALDIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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