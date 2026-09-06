Külliye'de yeni dönem hedefleri paylaşıldı: 2027-2029 orta vadeli programı açıklandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen açıklamada 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program metnini kamuoyuna sundu.

açıklamanın yapıldığı yer ve yetkili:

Basın toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda programın içeriği ve izlenecek politika çerçevesine ilişkin bilgiler yetkili tarafından aktarıldı.

programın kapsamı ve önemi:

Orta vadeli program, belirlenecek politika önceliklerini ve dönemsel hedefleri ortaya koyan bir çerçeve niteliği taşıyor. Açıklamada, 2027-2029 dönemine ilişkin hedefler ile programın uygulanmasına yönelik genel yaklaşım kamuoyuna iletildi.

Yetkililer, programın ilerleyen dönemde ilgili kurumlar tarafından takip edileceğini ve uygulanma sürecine dair gelişmelerin paylaşılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı açıkladı