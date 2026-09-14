Cumhurbaşkanlığı külliyesinde Erdoğan ile Destici görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti; iki isim bir araya geldi.