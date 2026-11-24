Kültürel miras sahnelendi:

Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen "Miras Gelenekten Geleceğe" konseri, Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Etkinlik, kentin kültürel yaşamına renk katan bir akşam olarak kayda geçti.

halk oyunları ve koro performansları:

Programda Kütahya Belediyesi Kültür ve Sanat Akademisi tarafından hazırlanan koro performansları ve halk oyunları gösterileri sahnelendi. Halk oyunları ekibinin hareketli gösterileri ile akademi korosunun seslendirdiği eserler izleyicilerden beğeni topladı ve salonda renkli görüntüler oluştu.

belediyenin kültür politikası:

Programda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Ejderhan Gezer, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik ederek kültür ve sanat faaliyetlerinin şehrin sosyal yaşamına kattığı değere dikkat çekti. Etkinlikte ayrıca Kütahya Belediyesi'nin kentteki kültürel değerleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla kültür ve sanat çalışmalarını sürdürmeye devam edeceği vurgulandı.

GECEDE, HALK OYUNLARI EKİBİNİN GÖSTERİLERİ İLE AKADEMİ KOROSUNUN SESLENDİRDİĞİ ESERLER İZLEYİCİLERDEN BEĞENİ TOPLADI