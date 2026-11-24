Gündoğdu Semt Evi projesinde son aşama:

Kepez Belediyesi tarafından Gündoğdu Mahallesi'ne hayırsever katkısıyla kazandırılan Semt Evi projesinde sona yaklaşılırken, tesisin kaba inşaatı tamamlandı. Proje, mahalle sakinlerinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek buluşma mekanları sunmak üzere tasarlandı ve taziye süreçlerinde de kullanılacak.

Tesisin konumu ve fiziksel özellikleri:

Semt Evi, Gündoğdu Mahallesi Seyhan Caddesi, 2469 Sokak üzerinde, mülkiyeti Kepez Belediyesi'ne ait 2070 ada içerisindeki park alanına inşa edildi. Tek katlı tesiste yaklaşık 400 metrekare kapalı alan bulunuyor. Tesis bünyesinde iki ayrı salon yer alıyor; bunlar 150 metrekare ve 250 metrekare büyüklüğünde planlandı. Projenin hayata geçirilmesinde hayırsever Recep Balık katkı sağladı. Kaba inşaatın tamamlanmasının ardından iç tefrişat çalışmaları tamamlandığında Semt Evi mahalle halkının hizmetine açılacak.

Belediyenin hedefleri ve beklentiler:

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Semt Evleri'nin sadece fiziki bir yatırım olmadığını, aynı zamanda komşuluk ilişkilerini güçlendiren, dayanışma kültürünü yaşatan sosyal alanlar olduğunu vurguladı. Başkan Kocagöz'ün açıklaması şu şekilde: Bizim için belediyecilik yalnızca fiziki yatırımlar yapmak değil, insanları bir araya getiren, komşuluk ilişkilerini güçlendiren ve dayanışma kültürünü yaşatan sosyal alanlar oluşturmaktır. Semt Evlerimiz, vatandaşlarımızın bir araya geleceği, güzel hatıralarını paylaşacağı, sosyal ve kültürel etkinliklerle mahalle yaşamına katılacağı önemli buluşma noktaları olacak. Aynı zamanda vatandaşlarımızın zor günlerinde de yanlarında olabileceğimiz, dayanışmamızı gösterebileceğimiz alanlar olarak hizmet verecek. Gündoğdu Mahallemize kazandırdığımız bu tesisin, mahalle sakinlerimizin birlik ve beraberliğine katkı sağlamasını diliyorum

Semt Evi'nin hizmete girmesiyle birlikte mahalle sakinleri, kültürel etkinlikler, toplantılar ve dayanışma amaçlı buluşmalar için düzenli kullanabilecekleri yeni bir sosyal mekâna kavuşacak. Tesisin tamamlanma takvimi iç tefrişatın hızına bağlı olarak netleşecek ancak kaba inşaatın bitmiş olması, açılışa kısa sürede ulaşılabileceğinin işareti olarak değerlendiriliyor.

KEPEZ BELEDİYESİ’NİN GÜNDOĞDU MAHALLESİ’NDE HAYIRSEVER KATKILARIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ SEMT EVİ PROJESİNDE SONA YAKLAŞILDI.