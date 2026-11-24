Bilecik’te şehit öğretmenlerin anısı yaşatıldı

Bilecik’te 1953 ve 1994 yıllarında şehit olan öğretmenler unutulmadı. İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında anma etkinlikleri çerçevesinde mezar ziyaretleri gerçekleştirdi.

ziyaretin rotası:

Şimşek ilk olarak, Van’ın Çatak ilçesinde görev yaparken 1994 yılında Bingöl karayolunda terör saldırısı sonucu şehit olan Öğretmen Hayati Kapukaya'nın merkez Küplü Köyü'ndeki mezarını ziyaret etti.

Ardından, 1953 yılı kasım ayında görev gereği Bilecik merkez Abadiye Köyü'nden Alpagut Köyü'ne giderken Gökçesu Köyü yakınlarında kar fırtınasına yakalanıp soğuktan hayatını kaybeden Öğretmen Bekir Sıtkı Aral'ın mezarına ziyarette bulundu.

anma ve mesaj:

Bu vesileyle vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehit öğretmenlerimiz dualarla yâd ettik

BİLECİK'TE ŞEHİT ÖĞRETMENLER UNUTULMADI