Bartal'dan dayanışma mesajı: Şeniz Doğan'ın ailesine ilk ziyaret

Merkezefendi'de ilk ziyaret

Merkezefendi Belediye Başkan Vekili Osman Bartal, başkan vekili seçilmesinin ardından ilk ziyaretini Şeniz Doğan’ın ailesine yaptı. Ziyaret, Bartal’ın göreve gelişinin ardından kamuoyuna verdiği ilk saha teması olarak kayda geçti.

ziyarette kimler yer aldı:

Toplantıda Yeni Parti Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum ve Yeni Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan da hazır bulundu. Katılımcılar aileyle bir araya gelerek, mevcut durum ve aileye destek konularında görüş alışverişinde bulundu.

aileye verilen destek ve emanete sahip çıkma vurgusu:

Basın toplantısı sonrası konuşan Bartal, ailenin güvenine ve topluma verilen emanete sahip çıkacaklarını belirtti. Bartal, "Başkanımızın bizlere emanet ettiği oğlu Reşat Çınar’a da Merkezefendi’mize de sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca Bartal, "Şeniz Başkanımız yeniden aramıza dönene kadar ailesinin yanında olacak, onun emeklerine ve hizmet anlayışına yakışır şekilde Merkezefendi’miz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaretin gündemi aileye moral vermek ve yerel yönetim düzeyinde sürdürülecek destek taahhütlerini iletmek oldu. Bartal ve beraberindeki heyet, aileyle görüş alışverişi yaparak sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLEN OSMAN BARTAL, GÖREVE GELMESİNİN ARDINDAN İLK ZİYARETİNİ ŞENİZ DOĞAN’IN AİLESİNE GERÇEKLEŞTİRDİ. BARTAL, "BAŞKANIMIZ YENİDEN ARAMIZA DÖNENE KADAR AİLESİNİN YANINDA OLACAĞIZ" DEDİ.