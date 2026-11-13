Dolar 50,3606 +0,16%
Euro 55,7708 +0,28%
Bist 11.765,60 -0,39%
Altın Gram 6.310,07 +0,31%
EUR/USD 1,1071 +0,10%
Brent Petrol 96,07 +0,26%
--°

Bartal'dan dayanışma mesajı: Şeniz Doğan'ın ailesine ilk ziyaret

Merkezefendi Belediye Başkan Vekili Osman Bartal, göreve gelir gelmez Şeniz Doğan’ın ailesini ziyaret ederek aileye destek ve Reşat Çınar’a sahip çıkma sözü verdi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Bartal'dan dayanışma mesajı: Şeniz Doğan'ın ailesine ilk ziyaret

Merkezefendi'de ilk ziyaret

Merkezefendi Belediye Başkan Vekili Osman Bartal, başkan vekili seçilmesinin ardından ilk ziyaretini Şeniz Doğan’ın ailesine yaptı. Ziyaret, Bartal’ın göreve gelişinin ardından kamuoyuna verdiği ilk saha teması olarak kayda geçti.

ziyarette kimler yer aldı:

Toplantıda Yeni Parti Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum ve Yeni Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan da hazır bulundu. Katılımcılar aileyle bir araya gelerek, mevcut durum ve aileye destek konularında görüş alışverişinde bulundu.

aileye verilen destek ve emanete sahip çıkma vurgusu:

Basın toplantısı sonrası konuşan Bartal, ailenin güvenine ve topluma verilen emanete sahip çıkacaklarını belirtti. Bartal, "Başkanımızın bizlere emanet ettiği oğlu Reşat Çınar’a da Merkezefendi’mize de sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca Bartal, "Şeniz Başkanımız yeniden aramıza dönene kadar ailesinin yanında olacak, onun emeklerine ve hizmet anlayışına yakışır şekilde Merkezefendi’miz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaretin gündemi aileye moral vermek ve yerel yönetim düzeyinde sürdürülecek destek taahhütlerini iletmek oldu. Bartal ve beraberindeki heyet, aileyle görüş alışverişi yaparak sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLEN OSMAN BARTAL, GÖREVE GELMESİNİN ARDINDAN İLK...

MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLEN OSMAN BARTAL, GÖREVE GELMESİNİN ARDINDAN İLK ZİYARETİNİ ŞENİZ DOĞAN’IN AİLESİNE GERÇEKLEŞTİRDİ. BARTAL, "BAŞKANIMIZ YENİDEN ARAMIZA DÖNENE KADAR AİLESİNİN YANINDA OLACAĞIZ" DEDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fatsa belediyesi Dolunay'da 17 arsa satışa çıkardı
images

Bakanın canlı yayındaki övgüsü: Sami Er'in çalışmaları dikkat çekti
images

Hegseth’ten meçhul asker anıtı'ndaki nöbetçiye takdir madalyası
images

Eskişehir'de sürüleri güçlendirme hedefiyle 17 bini aşkın koyun için ıslah yol h...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İhsaniye cinayetinin zanlısı güvenlik tedbiriyle İzmir cezaevine sevk edildi

Efeler'de ortaokul öğrencilerine balıkçılık temalı resim yarışması

Hürmüz boğazı'nda iddia: LNG tankerinin mayına çarpması sonucu patlama

Kuyubaşı'nda alt geçitte kafa kafaya çarpışma: bir kişi yaralandı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi