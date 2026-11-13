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bakan tekin: sayıştay, meysem ve aktarılmayan kaynaklar üzerinden tartışma çıktı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sayıştay değerlendirmesi, MESEM savunması ve Suat Özçağdaş'la tartışmayı anlattı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:17

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EDİTÖR: Merve Çelik

bakan tekin: sayıştay, meysem ve aktarılmayan kaynaklar üzerinden tartışma çıktı

Komisyon toplantısında bütçe ve hesap raporları görüşüldü:

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ve Sayıştay raporlarını görüşmek üzere toplandı. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığındaki komisyonda, Bakanlık sunumunun ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ve üniversitelerin Sayıştay raporları ele alındı. Sunumun ardından milletvekilleri değerlendirme ve eleştirilerini paylaştı; soru-cevap bölümünde ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin soruları yanıtladı.

Sayıştay değerlendirmesi ve bakanın savunması:

Tekin, Sayıştay’ın TBMM adına kamu bütçelerini denetleyen önemli bir mekanizma olduğunu ve bakanlık açısından rehberlik işlevi gördüğünü vurguladı. Bakan, 2023 yılında görevden alınan bir il milli eğitim müdürü ve 2024 yılında Sayıştay tarafından hesap denetimi için görevlendirilen başdenetçi ilişkisinin tartışma yarattığını belirtti; söz konusu başdenetçinin müdürün kardeşi olduğuna işaret ederek bunun hem Bakanlığı hem de Sayıştay'ı zora soktuğunu ifade etti.

Tekin ayrıca müsteşarlık tecrübesine atıfta bulunarak harcama süreçlerinde Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ile yapılan yazışmalardan bahsetti. Bakan, DMO’ya dört kez sorulduğunu, cevap olarak "Bu malzemeler bizim elimizde yok." yanıtı alındığını aktardı.

soru-cevapta sert söylemler ve lider vurgusu:

Soru-cevap bölümünde Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ile tartışma yaşandı. Konuşması kesilen Tekin, Özçağdaş’a yönelik olarak "Benim liderim sizin lideriniz gibi hırsızların arkasından seçim meydanlarında miting yapmaz" ifadelerini kullandı. Tekin, sabah boyunca kendisine yöneltilen "faşist" ve "saray rejimi" suçlamalarına da yanıt verdiğini belirterek Cumhurbaşkanı’na yönelik eleştirilere karşı da refleks gösterdiğini söyledi.

sivil toplum, kaynak aktarımı ve MESEM açıklaması:

Bakan Tekin, devletin sivil toplum kuruluşlarına yaklaşımına dair net bir pozisyon sergiledi; "Hiçbir sivil toplum örgütüne tek bir kuruş kamu kaynağı aktarmayız" ve yer tahsisi de yapılmadığını ifade ederek tüm kuruluşlara eşit davranıldığını savundu. Tekin, MESEM uygulamalarına karşı çıkanların görüşlerine saygı duyduğunu, ancak bakanlığın politikası gereği MESEM'leri uygulamaya devam edeceklerini açıkladı.

Bu kapsamda alınan iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenlendiğini; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın müfettiş raporları ve denetim sonuçlarının incelendiğini, ardından meslek liselerinden öğretmenlerin gerekli kontrolleri yaptığını söyledi ve bunun sonrasında protokol aşamasına gelindiğini belirtti.

Süre kısıtı nedeniyle bazı milletvekillerinin sorularına sözlü cevap verilemediğini aktaran Tekin, bu eksiklerin ilerleyen günlerde yazılı olarak giderileceğini bildirdi. Komisyon, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2027 Yılı Bütçe Teklifi’nin kabul edilmesiyle çalışmalarını sonlandırdı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, YENİ PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SUAT ÖZÇAĞDAŞ’A, &quot;BENİM LİDERİM...

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, YENİ PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SUAT ÖZÇAĞDAŞ’A, "BENİM LİDERİM SİZİN LİDERİNİZ GİBİ HIRSIZLARIN ARKASINDAN SEÇİM MEYDANLARINDA MİTİNG YAPMAZ" DEDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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