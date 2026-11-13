Gebze'den COP31'e güçlü mesaj: Türkiye örnek bir sınav verdi

Gebze'den COP31 değerlendirmesi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Antalya’da düzenlenen COP31 kapsamındaki oturumlarda dünyanın iklim değişikliği, çevre ve atık yönetimi meselelerinin yanı sıra kentler arası işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Büyükgöz, Türkiye’nin bu süreçte bir köprü görevi üstlendiğini belirterek "Türkiye gerçekten bu konuda güzel bir sınav vermiştir ve başarılı bir sonuç elde etmiştir" dedi.

cop31'de gözlemler:

Büyükgöz, daha önceki COP organizasyonlarına katılmış biri olarak bu yılki organizasyonun disiplin, heyecan ve aksiyon bakımından çıtayı yükselttiğini söyledi. Sahadaki program ve panellerin yoğunluğuna dikkat çekerek, "Katılımın yüksek olduğunu, heyecanın yüksek olduğunu ve herkesin mutlaka bir şeyler almanın peşinde olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan, Türkiye’nin sergilediği performansın hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelere örnek teşkil edeceğini vurguladı.

yerel uygulamalar ve örnek çalışmalar:

Büyükgöz, oturumlarda "Dirençli şehirler" ile "Marmara Denizi’nin korunması ve sürdürülebilirliği" başlıklarında konuşmacı olarak yer aldığını belirtti ve ilçe belediyesi olarak yapılanlar ile yapılması gerekenler üzerinden gündem oluşturulduğunu aktardı. Oturumlardaki soru ve yanıtların yerel yönetimlerin rolüne dikkat çektiğini söyledi: "İlçe belediyesi olarak neler yaptınız ve neler yapılmalı konusunda bir soruyla gündem oluştu. Dolayısıyla iki oturumda da ben konuşmacı olarak yer aldım."

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Yeşil Alan standının etkinliğe katılımını hatırlatan Büyükgöz, Körfez dip çamuru temizliğinin Türkiye ve dünya için örnek bir çalışma olduğunu da sözlerine ekledi. Bu tür somut uygulamaların uluslararası platformlarda gösterilmesinin önemine işaret etti.

Etkinlik sonrasında yaptığı değerlendirmede Büyükgöz, "Cumhurbaşkanımızdan bakanımıza ve emeği geçen tüm taraflara ben devletim, milletim, bayrağım, ülkem adına şükranlarımı arz ediyorum" diyerek organizasyonun başarısını kutladı ve Türkiye vatandaşı olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

GEBZE BELEDİYE BAŞKANI ZİNNUR BÜYÜKGÖZ, "TÜRKİYE GERÇEKTEN BU KONUDA GÜZEL BİR SINAV VERMİŞTİR VE BAŞARILI BİR SONUÇ ELDE ETMİŞTİR" DEDİ.