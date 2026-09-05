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Kum yüklü kamyon devrildi: Domaniç-Tavşanlı yolunda sürücü yaralandı

Domaniç-Tavşanlı karayolunda kum yüklü kamyonun lastik patlaması şüphesiyle kontrolden çıkarak yan yatması sonucu sürücü S.E. yaralandı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 18:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kum yüklü kamyon devrildi: Domaniç-Tavşanlı yolunda sürücü yaralandı

Kum yüklü kamyon devrildi: Domaniç-Tavşanlı yolunda sürücü yaralandı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, Domaniç-Tavşanlı karayolu Karaköy mevkiinde seyir halinde olan kum yüklü kamyon kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada kamyon sürücüsü S.E. yaralandı.

Kaza ve müdahale:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri kazazedeye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedavi amacıyla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk değerlendirmelerde kazaya kamyonun lastik patlamasının neden olmuş olabileceği belirtildi.

Ulaşıma etkisi:

Kazanın ardından devrilen kamyon nedeniyle Domaniç-Tavşanlı karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Bölgedeki çalışmaların ardından güvenlik önlemleri kapsamında trafik akışına yönelik düzenlemeler uygulandı.

DOMANİÇ-TAVŞANLI YOLUNDA KAMYON YAN YATTI: 1 YARALI

DOMANİÇ-TAVŞANLI YOLUNDA KAMYON YAN YATTI: 1 YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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