Kum yüklü kamyon devrildi: Domaniç-Tavşanlı yolunda sürücü yaralandı
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, Domaniç-Tavşanlı karayolu Karaköy mevkiinde seyir halinde olan kum yüklü kamyon kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada kamyon sürücüsü S.E. yaralandı.
Kaza ve müdahale:
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri kazazedeye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedavi amacıyla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk değerlendirmelerde kazaya kamyonun lastik patlamasının neden olmuş olabileceği belirtildi.
Ulaşıma etkisi:
Kazanın ardından devrilen kamyon nedeniyle Domaniç-Tavşanlı karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Bölgedeki çalışmaların ardından güvenlik önlemleri kapsamında trafik akışına yönelik düzenlemeler uygulandı.
DOMANİÇ-TAVŞANLI YOLUNDA KAMYON YAN YATTI: 1 YARALI
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!