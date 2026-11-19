Kumluca'da sensör dağıtımı üreticilere teslim edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Dijital Tarım Projesi kapsamında Kumluca'da örtü altı üretim yapan çiftçilere 168 adet dijital sensör hibe edildi. Dağıtım töreni Kumluca İlçe Hizmet Birimi önünde gerçekleştirildi ve üreticiler sensörlerini teslim aldı.

Sera izleme artık cep telefonunda:

Seralara yerleştirilen sensörler aracılığıyla üreticiler, sıcaklık ve nem değerlerini cep telefonlarına yükledikleri uygulama üzerinden anlık olarak takip edebilecek. Belirlenen eşik değerlerin aşılması halinde sistem tarafından gönderilen uyarılar sayesinde üreticiler gerekli önlemleri zamanında alabilecek.

Bu teknoloji, özellikle kış aylarında yaşanabilecek ani sıcaklık düşüşleri ve don riskine karşı erken müdahale imkânı sunarak ürün kayıplarının önlenmesine katkı sağlayacak. Ayrıca aşırı nemden kaynaklanabilecek hastalıkların ve verim kayıplarının önüne geçilmeye yardımcı olacak.

Projenin amaçları ve kapsamı:

Proje, tarımsal üretimde teknolojinin kullanımını yaygınlaştırmayı, verimliliği artırmayı ve üreticilerin karşılaştığı zorlukları azaltmayı hedefliyor. Kumluca'daki destek, Kasapçayırı, Ortaköy, Beşikçi ve Beykonak mahallelerinde seracılıkla uğraşan üreticileri kapsıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, dijital tarım uygulamalarıyla üreticilerin modern teknolojilerden yararlanmasını sağlayarak daha verimli, bilinçli ve sürdürülebilir tarımsal üretime katkı sunmayı sürdürüyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA DİJİTAL TARIM PROJESİ KAPSAMINDA KUMLUCA'DA ÖRTÜ ALTI ÜRETİM YAPAN ÇİFTÇİLERE 168 ADET DİJİTAL SENSÖR HİBE ETTİ.