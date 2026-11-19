eğitimin amacı ve kapsamı:

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bozkuş köyünde düzenlenen eğitim, üreticilerin bilgi ve bilinç düzeyini yükseltmeyi ve kaliteli, sağlıklı süt üretimini desteklemeyi hedefledi. Programın başlığı "Süt Sığırcılığında Sağım Hijyeni ve Sanitasyon" olarak belirlendi ve uygulamaya yönelik içerikler ön plana çıkarıldı.

teori ve uygulama odaklı eğitim:

Eğitimde ilk etapta sağım hijyeni, süt kalitesinin korunması, ahır ve ekipman temizliği ile sanitasyon konularına ilişkin teorik bilgiler aktarıldı. Teorik oturumların ardından, sağım hijyeni ve sanitasyonda kullanılan malzemelerin doğru ve etkin kullanımına yönelik uygulamalı eğitim gerçekleştirildi. Uygulamalı eğitimde ekipman temizliği, dezenfeksiyon yöntemleri ve hijyen kontrollerinin sahadaki uygulanışı anlatıldı.

katılımcılar ve yerel temsil:

Eğitim programına 46 kursiyer katıldı. Programa Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Ali İltuş, Şube Müdürü Ömer Büyükyozgat, teknik personeller ve Bozkuş Köyü Muhtarı Mehmet Kartal da iştirak etti. Yetkililer, katılımcıların pratik uygulamalardan fayda sağladığını ve hijyen standartlarının yükseltilmesine yönelik adımların atılacağını vurguladı.

Program, üreticilerin günlük sağım rutinlerinde hijyen ve sanitasyon uygulamalarını güçlendirmeyi amaçlayarak süt kalitesi ve gıda güvenliğine doğrudan katkı sağlamayı hedefliyor. Eğitimlerin tekrarlanması ve uygulamaların takibi, yerel üretimde sürdürülebilir iyileşme için planlanan adımlar arasında yer alıyor.

UŞAK’IN BOZKUŞ KÖYÜNDE SÜT ÜRETİMİNDE KALİTE VE HİJYENİN ARTIRILMASI AMACIYLA ÜRETİCİLERE YÖNELİK SAĞIM HİJYENİ VE SANİTASYON EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.