Giresun'da kış tedbirleri belirlendi

Giresun Valisi Mustafa Koç başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında, 2026-2027 kış mevsiminde yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşın alınacak tedbirler ele alındı.

toplantının kapsamı:

Görüşmelerde ulaşım ve trafik güvenliği ile enerji ve iletişim hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi öncelikli başlıklar olarak öne çıktı. Ayrıca acil müdahale çalışmalarında kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, yol açma ve tuzlama faaliyetlerinin etkin planlanması gibi operasyonel hazırlıklar masaya yatırıldı.

alınan kararlar ve hedefler:

Toplantı sonunda 62 kurum ve kuruluşa görev veren 72 karar ile 7 genel karardan oluşan toplam 79 karar kararlaştırılarak imzaya açıldı. Alınan kararların hedefi, kış mevsimi boyunca vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, olası olumsuzluklara karşı hızlı müdahale edilmesi ve kamu hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesinin sağlanmasıdır.

GİRESUN VALİSİ MUSTAFA KOÇ BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIDA, KIŞ MEVSİMİNDE YAŞANABİLECEK OLUMSUZLUKLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER ELE ALINDI.