Düzce Üniversitesi Araştırma Dekanlığı tarafından düzenlenen törenle öğrenci projeleri ödüllendirildi

Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, rektör yardımcıları Prof. Dr. Ali Öztürk ve Prof. Dr. Mustafa Koç, dekanlar, müdürler, bölüm başkanları, akademisyenler, öğrenciler ve proje ekipleri katıldı. Tören, üniversitenin öğrenci odaklı araştırma faaliyetlerinin görünürlüğünü artırmayı hedefleyen 2025 başvuruları kapsamında desteklenen projelere teşekkür belgelerinin takdimi amacıyla yapıldı.

Törenin öne çıkanları:

Araştırma Dekanı Prof. Dr. Emine Tekin açılış konuşmasında Düzce Üniversitesi'nin TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B programları çerçevesindeki gelişimini ve öğrencilerin proje üretme süreçlerindeki ilerlemeyi vurguladı. Prof. Dr. Tekin, projelerin fikir aşamasından uygulamaya dönüşmesinde emeği geçen akademik danışmanlara ve sanayi ortaklarına teşekkür etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk ise öğrencilere proje hazırlama deneyimi kazandırmanın üniversitede araştırma kültürünü güçlendirdiğini belirtti ve Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir’in her öğrencinin eğitim hayatı boyunca en az bir proje başvurusu yapmasına verdiği önemi aktardı.

Desteklenen projeler ve belge takdimi:

Tören kapsamında 2025 yılı Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ile 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği programlarında desteklenen proje yürütücülerine, ekiplerine ve akademik danışmanlarına teşekkür belgeleri takdim edildi. Ayrıca projelere katkı sağlayan sanayi danışmanlarına da teşekkür edildi. Organizasyonda desteklenen öğrenci projesi sayısının 112'ye ulaştığı bildirildi.

Fakülteler arasında Mühendislik Fakültesi, desteklenen 43 projesiyle ilk sırada yer alırken, meslek yüksekokulları arasında Düzce Meslek Yüksekokulu 8 projeyle öne çıktı. Bölümler bazında en fazla proje desteğini alan birim ise Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü olup, 13 proje ile teşekkür belgesi almaya hak kazandı.

Tören, öğrenci projelerinin sadece akademik gelişim için değil, sanayi ile iş birliği ve uygulamalı araştırma kültürünün yaygınlaşması açısından da taşıdığı önemi bir kez daha ortaya koydu.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA DEKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN ÖDÜL TÖRENİNDE 2025 YILI BAŞVURULARI KAPSAMINDA PROJESİ DESTEKLENEN AKADEMİK BİRİMLERE TEŞEKKÜR BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ.