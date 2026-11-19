ASAT, COP31'de kentler için dijital su yönetimi vizyonunu paylaştı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürü Cengiz Gülebay, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı COP31 kapsamında düzenlenen panelde kurumun dijital dönüşüm yolculuğunu ve geleceğe yönelik hedeflerini aktardı. Panelde ASAT’ın teknolojik altyapısı, veri entegrasyonları ve karar destek mekanizmaları üzerine uygulamalar detaylandırıldı.

dijital teknolojiler su yönetiminde yeni bir dönem başlatıyor:

Gülebay, iklim değişikliği, kuraklık ve artan baskıların sürdürülebilir su yönetimini zaruri kıldığını vurgulayarak, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), yapay zekâ ve dijital ikiz uygulamalarının altyapı yönetiminde sağladığı kazanımları anlattı. ASAT’ın kendi kaynaklarıyla geliştirdiği çözümler; arıza öncesi tespit, yatırımların planlanması ve kaynakların etkin kullanımı gibi alanlarda verimliliği artırmayı hedefliyor.

Panelde, veri entegrasyonu ile farklı sistemlerin birbirine bağlanmasının hizmet sunumunda bütüncül bir bakış sağladığı, risklerin erken belirlenmesi ve operasyonel kararların desteklenmesinde yapay zekâ tabanlı analizlerin rolü üzerinde duruldu.

CBS, stratejik karar alma süreçlerinin merkezinde:

Programda Coğrafi Bilgi Sistemlerinin yalnızca harita üretimi olmadığı; farklı kaynaklardan gelen verileri bir araya getirerek analiz, planlama ve stratejik karar süreçlerine katkı sunduğu belirtildi. Panelde yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı CBS Genel Müdür Yardımcısı Dr. Akın Kısa, ASAT Etüt Plan ve Proje Dairesi Başkanı Levent Hansu ve CBS Şube Müdürü Erkan Demirbaş da kurumlar arası koordinasyonun altyapı yatırımlarına olumlu etkisini vurguladı.

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) standartlarının yaygınlaştırılması ve veri paylaşım kanallarının güçlendirilmesi, akıllı şehir uygulamaları ve altyapı yatırımlarında daha etkin planlama yapılmasını sağlayacak kritik adımlar olarak öne çıktı.

Panelin soru-cevap bölümünde, yapay zekâ destekli analizler ve bütünleşik veri yönetiminin iklim dirençli kentlerin oluşumuna katkısı değerlendirildi. ASAT’ın mevcut dijital su yönetimi uygulamaları ve gelecek hedefleri, sürdürülebilir ve dirençli bir Antalya vizyonunun temel taşları olarak sunuldu.

Gülebay, teknolojik dönüşümün yalnızca operasyonel verimlilik sağlamadığını; doğru verilerle yapılan planlama ve koordinasyonun su kaynaklarının korunması ve uzun vadeli yatırım kararlarında belirleyici olduğunu yineledi.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRÜ CENGİZ GÜLEBAY, COP31 KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN PANELDE KONUŞTU